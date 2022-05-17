Такси Gett уходит из России

Израильский сервис такси Gett сообщил российским таксопаркам, что 31 мая прекращает работу в России. Сервис работал в 1000 городов и населенных пунктов РФ.

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Издание The Bell сообщает, что после 31 мая Gett перестанет отправлять заказы партнерам.

Помимо перевозок компания планирует покинуть российский рынок доставки.

После вторжения России в Украину и введения санкций против страны-агрессора компания объявила об уходе из рынка РФ еще марте этого года.

До вторжения России в Украину сервис заявлял, что работает в 1000 городов и населенных пунктов РФ.

Gett была основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис работал в России, Великобритании, США и Израиле.

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