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Такси Gett уходит из России
Израильский сервис такси Gett сообщил российским таксопаркам, что 31 мая прекращает работу в России. Сервис работал в 1000 городов и населенных пунктов РФ.
Издание The Bell сообщает, что после 31 мая Gett перестанет отправлять заказы партнерам.
Помимо перевозок компания планирует покинуть российский рынок доставки.
После вторжения России в Украину и введения санкций против страны-агрессора компания объявила об уходе из рынка РФ еще марте этого года.Подписывайтесь на наш YouTube канал
До вторжения России в Украину сервис заявлял, что работает в 1000 городов и населенных пунктов РФ.
Gett была основана в 2010 году в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером (сейчас Дэйв Вайсер). Сервис работал в России, Великобритании, США и Израиле.
Напомним, что McDonald's уходит из России. Бизнес компании будет продан.