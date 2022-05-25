Nike йде з російського ринку

Американський виробник взуття та одягу Nike не став продовжувати угоду з найбільшою франчайзинговою мережею магазинів у Росії.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

Nike не продовжив франчайзингову угоду з Inventive Retail Group (IRG), якій належить найбільша у Росії монобрендова мережа магазинів американського рітейлера.

За словами президента IRG Тихона Смикова, таким чином Nike не зможе "в найближчому майбутньому" організувати постачання товарів до Росії.

"У міру вичерпання товарних запасів IRG буде змушена закрити усі свої магазини під цим брендом", - зазначає Смиков.

Він додав, що для нього ця новина такий самий удар, як і для всіх співробітників.

PR-директор IRG Людмила Семушина підтвердила, що постачання продукції Nike припинено, а сам товар перебуває у дефіциті.

Зазначимо, Inventive Retail Group керує 37 роздрібними магазинами Nike у Росії. З інформації на її сайті випливає, що дев'ять магазинів наразі не працюють.

У березні компанія Nike вже заявляла, що зупинила постачання, припинила роботу російського інтернет-магазину та доставку до регіону, а також тимчасово закрила всі магазини у прямому управлінні.

Тим часом із Росії продовжують йти світові бренди та великий бізнес. Зокрема, мережа ресторанів McDonald's оголосила, що продасть свій бізнес у Росії. У компанії пояснили рішення остаточно піти з російського ринку гуманітарною кризою, викликаною війною, а також тим, що збереження бізнесу в країні є недоцільним і не відповідає цінностям компанії McDonald's.