Nike повністю піде з Росії

Американський виробник спортивного одягу Nike повністю йде з Росії через три місяці після припинення своєї діяльності в країні-агресорі.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, надісланому електронною поштою, пише Reuters.

Nike заявила 3 ​​березня, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів, що належать та керуються Nike у Росії у відповідь на дії Москви в Україні, додавши, що ті, які все ще відкриті, керуються незалежними партнерами.

Зазначається, що Nike приєднався до інших великих західних брендів, таких як McDonald's та Google, і підтвердив, що повністю покине країну.

"Nike прийняла рішення залишити російський ринок. Наш пріоритет – забезпечити повну підтримку наших співробітників, поки ми відповідально скорочуємо нашу діяльність у найближчі місяці", – йдеться у повідомленні компанії.

У травні російські ЗМІ повідомили, що Nike не продовжила угоди зі своїм найбільшим представником у Росії Inventive Retail Group (IRG), яка управляє 37 магазинами під брендом Nike у Росії через свою дочірню компанію Up And Run.

Нагадаємо, британський виробник одягу Marks & Spencer, McDonald's, Coca-Cola та інші відомі на весь світ компанії також оголосили про вихід з ринку Росії через військове вторгнення на територію України.

Нагадаємо, щойно в РФ будуть вичерпані запаси Coca-Cola, компанія більше не вироблятиме і продаватиме продукцію або інші бренди Coca-Cola Company на території цієї держави.