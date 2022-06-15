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"Спортмайстер" закриває бізнес у Польщі через санкції
Група компаній "Спортмайстер", найбільший рітейлер спортивних товарів у Росії, змушена закрити всі магазини польської мережі Go Sport, що належать їй. На тлі введених санкцій проти країни-агресора РФ робота торгової мережі виявилася фактично паралізованою.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Спортмайстер" став власником мережі Go Sport у 2019 році, заплативши за актив близько €40 млн євро та розпочавши експансію на європейський ринок.
Наприкінці квітня 2022 року Go Sport потрапила до списку санкцій разом з іншими 35 російськими компаніями. Усі рахунки рітейлера в Польщі були заблоковані, а 25 точок продажу та інтернет-магазин були змушені призупинити роботу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Компанія намагалася продати свій польський бізнес ще у березні. Покупцем мав виступити британський рітейлер Sports Direct. Потенційна угода була схвалена управлінням із конкуренції та захисту прав споживачів, але так і не відбулася. Згодом Go Sport подала заяву про банкрутство.
Як пишуть російські ЗМІ, бізнес був збитковим, і передача активів місцевому топ-менеджменту є малоймовірною з урахуванням необхідності залучення додаткових інвестицій.