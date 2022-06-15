- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
"Спортмастер" закрывает бизнес в Польше из-за санкций
Группа компаний "Спортмастер", крупнейший ритейлер спортивных товаров в России, вынуждена закрыть все принадлежащие ей магазины польской сети Go Sport. На фоне введенных санкций против страны-агрессора РФ работа торговой сети оказалась фактически парализованной.
Об этом сообщают российские СМИ.
"Спортмастер" стал собственником сети Go Sport в 2019 году, заплатив за актив около €40 млн евро и начав экспансию на европейский рынок.
В конце апреля 2022 года Go Sport попала в санкционный список вместе с другими 35 российскими компаниями. Все счета ритейлера в Польше были заблокированы, а 25 точек продаж и интернет-магазин были вынуждены приостановить работу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Компания пыталась продать свой польский бизнес еще в марте. Покупателем должен был выступить британский ритейлер Sports Direct. Потенциальная сделка была одобрена управлением по конкуренции и защите прав потребителей, но так и не состоялась. Впоследствии Go Sport подала заявление о банкротстве.
Как пишут российские СМИ, бизнес был убыточным, и передача активов местному топ-менеджменту маловероятна с учетом необходимости привлечения дополнительных инвестиций.