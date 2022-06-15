"Спортмастер" закрывает бизнес в Польше из-за санкций

Группа компаний "Спортмастер", крупнейший ритейлер спортивных товаров в России, вынуждена закрыть все принадлежащие ей магазины польской сети Go Sport. На фоне введенных санкций против страны-агрессора РФ работа торговой сети оказалась фактически парализованной.

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Об этом сообщают российские СМИ.

"Спортмастер" стал собственником сети Go Sport в 2019 году, заплатив за актив около €40 млн евро и начав экспансию на европейский рынок.

В конце апреля 2022 года Go Sport попала в санкционный список вместе с другими 35 российскими компаниями. Все счета ритейлера в Польше были заблокированы, а 25 точек продаж и интернет-магазин были вынуждены приостановить работу.

Компания пыталась продать свой польский бизнес еще в марте. Покупателем должен был выступить британский ритейлер Sports Direct. Потенциальная сделка была одобрена управлением по конкуренции и защите прав потребителей, но так и не состоялась. Впоследствии Go Sport подала заявление о банкротстве.

Как пишут российские СМИ, бизнес был убыточным, и передача активов местному топ-менеджменту маловероятна с учетом необходимости привлечения дополнительных инвестиций.