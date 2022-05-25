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Бизнес
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Marks & Spencer полностью уходит с российского рынка

Marks & Spencer, уходит с российского рынка, магазин, торговый центр
Фото: Marks & Spencer объявил об уходе с российского рынка

Британский производитель одежды Marks & Spencer уходит с российского рынка. Данное решение компании связано з широкомасштабным вторжением Российской Федерации на территорию Украины.

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Как сообщили в компании, Marks & Spencer - это бизнес, основанный на ценностях, поэтому из-за событий в Украине они остановили поставки в Россию еще 3 марта.  

"Затем мы приняли решение полностью выйти из нашей российской франшизы и признали убыток в 31 млн фунтов стерлингов, отражающие уход из России и перебои в работе в Украине. К сожалению, наш украинский бизнес был частично закрыт под влиянием войны, и мы работаем с партнером, чтобы возобновить работу, когда это станет возможным", - говорится в сообщении компании. 

Стоит отметить, что в РФ и Украине M&S работает через франчайзингового партнера. Розничные продажи в двух странах в 2021-2022 финансовом году составили 102,5 млн фунтов стерлингов, вклад в прибыль до корректировок составил 5,2 млн. 

Американский производитель обуви и одежды Nike так же не стал продолжать соглашение с крупнейшей франчайзинговой сетью магазинов в России. Ранее и сеть ресторанов McDonald's объявила, что продаст свой бизнес в России.  

В компании объяснили решение окончательно уйти с российского рынка гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране нецелесообразно и не соответствует ценностям компании McDonald's.

Автор:
Анастасия Дедковская