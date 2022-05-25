Marks & Spencer повністю виходить з російського ринку

Британський виробник одягу Marks & Spencer йде з російського ринку. Дане рішення компанії пов'язане з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України.

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У компанії повідомили, що Marks & Spencer - це бізнес, заснований на цінностях, тому через події в Україні вони зупинили постачання до Росії ще 3 березня.

"Потім ми ухвалили рішення повністю вийти з нашої російської франшизи і визнали збиток у 31 млн фунтів стерлінгів, що відображають вихід з Росії та перебої в роботі в Україні. На жаль, наш український бізнес був частково закритий через війну, і ми працюємо з партнером, щоб відновити роботу, коли це стане можливим", - йдеться у повідомленні компанії.

Варто зазначити, що в РФ та Україні M&S працює через франчайзингового партнера. Роздрібні продажі у двох країнах у 2021-2022 фінансовому році склали 102,5 млн фунтів стерлінгів, внесок у прибуток до коригування склав 5,2 млн.

Американський виробник взуття та одягу Nike також не став продовжувати угоду з найбільшою франчайзинговою мережею магазинів у Росії. Раніше мережа ресторанів McDonald's оголосила, що продасть свій бізнес у Росії.

У компанії пояснили рішення остаточно піти з російського ринку гуманітарною кризою, викликаною війною, а також тим, що збереження бізнесу в країні є недоцільним і не відповідає цінностям компанії McDonald's.