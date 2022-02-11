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На аукционе продали 200 пар кроссовок Nike X Louis Vuitton за рекордные $ 25,3 млн
Аукционный дом Sotheby’s подвёл итоги благотворительных торгов, на которых были выставлены 200 пар кроссовок из коллаборации Nike Air Force 1 Х Louis Vuitton. Итоги впечатляющие: все кроссовки продали за 25,3 млн долларов, а стоимость большинства пар превысила 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает издание Іndependent.
Аукцион проходил онлайн с 26 января по 8 февраля. По словам представителей Sotheby’s, в торгах приняло участие рекордное количество человек — 1200 покупателей, большая часть из которых младше 40 лет.
Самыми дорогими оказались кроссовки в единственном экземпляре — 352 800 долларов за пару. И это при начальной цене в 2000 долларов. Самые дешёвые кроссовки продали за 75 000 долларов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Все аукционные экземпляры были эксклюзивными. В свободную продажу поступят другие расцветки.
Также кроссовки с аукциона будут поставлять в комплекте с кожаным чемоданом для хранения, который просто так приобрести не получится.
Кроссовки были разработаны покойным Вирджилом Абло, что делает их чем-то большим, чем просто предмет коллекционирования.
Вырученные с аукциона средства пойдут в фонд Вирджила Абло The Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund. Он был основан в 2020 году дизайнером для поддержки учеников с академическими перспективами афроамериканского или африканского происхождения.
Отметим, за почти полмиллиона долларов продали на аукционе первое издание книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.