На аукционе продали 200 пар кроссовок Nike X Louis Vuitton за рекордные $ 25,3 млн

Аукционный дом Sotheby’s подвёл итоги благотворительных торгов, на которых были выставлены 200 пар кроссовок из коллаборации Nike Air Force 1 Х Louis Vuitton. Итоги впечатляющие: все кроссовки продали за 25,3 млн долларов, а стоимость большинства пар превысила 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает издание Іndependent.

Аукцион проходил онлайн с 26 января по 8 февраля. По словам представителей Sotheby’s, в торгах приняло участие рекордное количество человек — 1200 покупателей, большая часть из которых младше 40 лет.

Самыми дорогими оказались кроссовки в единственном экземпляре — 352 800 долларов за пару. И это при начальной цене в 2000 долларов. Самые дешёвые кроссовки продали за 75 000 долларов.

Все аукционные экземпляры были эксклюзивными. В свободную продажу поступят другие расцветки.

Также кроссовки с аукциона будут поставлять в комплекте с кожаным чемоданом для хранения, который просто так приобрести не получится.

200 exclusive @LouisVuitton and @Nike “Air Force 1” sneakers by Virgil Abloh sold today for a total of $25.3 million in a record-breaking auction benefiting Abloh’s Post Modern Scholarship Fund. #LVandNike pic.twitter.com/HUEAr12o4m — Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2022

Кроссовки были разработаны покойным Вирджилом Абло, что делает их чем-то большим, чем просто предмет коллекционирования.

Вырученные с аукциона средства пойдут в фонд Вирджила Абло The Virgil Abloh Post-Modern Scholarship Fund. Он был основан в 2020 году дизайнером для поддержки учеников с академическими перспективами афроамериканского или африканского происхождения.

Отметим, за почти полмиллиона долларов продали на аукционе первое издание книги о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.