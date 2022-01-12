Sotheby's обнаружил под картиной «Муж скорбей» Боттичелли с ценой в $40 млн еще одну уникальную композицию - «Мадонну нежности»

Аукционный дом Sotheby's при предварительной экспертизе картины Сандро Боттичелли «Муж скорбей», которую выставит 27 января на аукцион с ценой в $40 млн, обнаружил под ней другой незавершенный шедевр – «Мадонну нежности». Выявить скрытую композицию помогли инфракрасные лучи.

Удивительное открытие ожидало экспертов аукционного дома Sotheby's, проводивших технический анализ картины Сандро Боттичелли «Муж скорбей» («Man of Sorrows»). Под слоями краски они обнаружили изображение Мадонны с младенцем, сообщает The Art Newspaper.

Технический анализ картины «Муж скорбей», которая с 19-го века находится в частных коллекциях, проводили перед предстоящим аукционом 27 января, где произведение будет выставлено с гарантированной ценой в $40 млн (сумма, которая будет выплачена вам, даже если окончательная цена на торгах не достигнет этого уровня или лот не будет продан вовсе).

Крис Апостол, старший вице-президент и директор отдела картин старых мастеров на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, считает, что это незаконченное произведение великого художника «Мадонна нежности» (тип греческих икон). Черты лица младенца Христа четко видны на инфракрасном изображении. Больше у Боттичелли не было прототипов такой композиции.

Инфракрасное изображение показывает контуры Мадонны с младенцем под картиной "Муж скорбей". Фото: Sotheby's

Крис Апостол сказал, что сталкивался с таким и раньше, так как доски, пригодные для рисования картин, были ценным товаром в эпоху Возрождения.

Тип греческой иконы, известный как «Мадонна нежности». Эта картина написана Ангелосом Акотантосом в 1420 году. Фото: Кливлендский музей искусств

Долгое время считалось, что картину «Муж скорбей» создали последователи Боттичелли. В 1963 году ее продали по довольно низкой цене — $13,6 тысячи по сегодняшнему курсу.

Но после выставки работ Боттичелли в 2009 году «Боттичелли: подобие, миф, преданность» в Штедельском музее во Франкфурте и осмотра старшего куратора Художественной галереи Йельского университета Лоуренса Кантера официально заявили, что авторство принадлежит самому Боттичелли.

Анализ, сделанный Sotheby's перед январским аукционом, показал, что картина написана краской того же состава, что и «Портрет молодого человека с медальоном». Эту картину Боттичелли в прошлом году продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за $92 млн.

«Муж скорбей» - картина, изображающая провокационный образ Христа, выполнена в той же стилистике, что и «Мистическое Рождество», датируемое 1500 годом. В это период Боттичелли находился под влиянием фанатичного доминиканского монаха Джироламо Савонаролы и начал писать строгие духовные работы.