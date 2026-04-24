Nike звільняє 1400 співробітників по всьому світу: що відбувається з брендом

Світовий лідер у виробництві спортивного одягу та взуття компанія Nike офіційно підтвердила скорочення штату. Керівництво повідомило про звільнення близько 1400 співробітників у межах глобальної стратегії з оптимізації робочих процесів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Головний операційний директор Венкатеш Алагірісамі у службовій записці зазначив, що під скорочення потрапляє трохи менше ніж 2% всього персоналу компанії. Найбільше це рішення торкнеться технологічних підрозділів у Північній Америці, Європі та Азії.

Це вже не перша хвиля звільнень за останній рік, адже в січні компанія вже скоротила сотні посад заради пришвидшення автоматизації.

Боротьба за ринок

Фінансове становище Nike залишається складним через багаторічний спад продажів. За останні три роки акції компанії втратили понад половину своєї вартості.

Поки гігант боровся з внутрішніми проблемами, більш гнучкі та молоді конкуренти, такі як On, Hoka та Anta, почали стрімко захоплювати місце на полицях магазинів. Інвестори спостерігають за спробами Nike повернути колишню велич, проте процес відновлення виявляється довшим, ніж очікувалося.

Після оголошення про звільнення акції компанії продемонстрували лише незначне зростання на 0,5%, що свідчить про обережний оптимізм ринку.

Нова стратегія гендиректора

Елліотт Гілл, який очолив Nike у 2024 році, пообіцяв радикально змінити курс розвитку бренду.

Його план полягає у поверненні до витоків та фокусуванні на основних видах спорту, таких як біг та футбол. Окрім цього, компанія планує прискорити вихід на ринок інноваційного взуття.

Проте реалізація цих планів стикається з труднощами. Наразі прибутки залишаються низькими, оскільки бренд змушений пропонувати великі знижки, щоб розпродати старі запаси. Спроби вразити покупців новими «хітовими» моделями кросівок поки що мають непостійний успіх.

Одним із найскладніших регіонів для Nike залишається Китай. Компанія прогнозує, що продажі на цьому ключовому ринку в поточному кварталі впадуть на 20%. Загалом по всьому світу очікується падіння доходів на рівні 2-4%.

Нагадаємо, Nike у першому кварталі 2025 року перевищила очікування щодо доходів і прибутку, незважаючи на слабкий попит у Китаї та тиск тарифів на маржу. Акції бренду під час продовжених торгів зросли на 3,4%.