Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Наличный курс:

USD

41,25

41,20

EUR

48,91

48,75

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нацбанк выпустил новую монету в честь украинских спасателей (ФОТО)

нацбанк, монета
Нацбанк выпустил памятную монету, посвященную спасателям / НБУ

17 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям". Она посвящена мужеству, преданности и профессионализму украинских спасателей, ежедневно спасающих жизнь и противостоящих стихиям и последствиям войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Торжественную презентацию монеты провел глава Национального банка Андрей Пышный во время мероприятий ко Дню спасателя. Он подчеркнул, что новая монета является символом благодарности всему личному составу ГСЧС.

Фото 2 — Нацбанк выпустил новую монету в честь украинских спасателей (ФОТО)

"Свою благодарность и уважение к украинским спасателям мы воплотили в новой оборотной памятной монете "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям". Невероятная сила и глубокое чистое милосердие, которыми проникнута работа украинских спасателей, делают их лучшими в своем деле. Именно они становятся".

Дизайн монеты

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс повторяет дизайн стандартной 10-гривневой монеты образца 2018 года – в центре государственный герб, год чеканки и номинал.

Реверс изображает спасателя в полной экипировке с пожарным рукавом и стволом. Вверху размещен лозунг "Смелые спасать жизнь", внизу - надпись "ГСЧС Украины". Дубовые листья по обе стороны символизируют эмблему службы.

Фото 3 — Нацбанк выпустил новую монету в честь украинских спасателей (ФОТО)

Авторы: дизайн реверса – Алиса Иванова, аверса – Владимир Демьяненко, скульптор – Анатолий Демяненко.

Оборот и продажа

Монета обязательна к приему по всем видам платежей наравне с обычными оборотными деньгами. В наличное обращение постепенно поступит почти 10 млн таких монет.

Часть тиража будет сформирована в специальные сувенирные ролики по 25 монет в каждом. Их количество составит 20 тысяч штук. Купить ролик можно будет с 23 сентября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (12 тыс. роликов) и в банках-дистрибьюторах.

Напомним, к 150-летию со дня рождения украинского хорового дирижера Александра Кошица Национальный банк посвятил ему памятную монету. Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Автор:
Татьяна Гойденко