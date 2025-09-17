Нацбанк выпустил новую монету в честь украинских спасателей (ФОТО)

17 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям". Она посвящена мужеству, преданности и профессионализму украинских спасателей, ежедневно спасающих жизнь и противостоящих стихиям и последствиям войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Торжественную презентацию монеты провел глава Национального банка Андрей Пышный во время мероприятий ко Дню спасателя. Он подчеркнул, что новая монета является символом благодарности всему личному составу ГСЧС.

"Свою благодарность и уважение к украинским спасателям мы воплотили в новой оборотной памятной монете "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям". Невероятная сила и глубокое чистое милосердие, которыми проникнута работа украинских спасателей, делают их лучшими в своем деле. Именно они становятся".

Дизайн монеты

Монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс повторяет дизайн стандартной 10-гривневой монеты образца 2018 года – в центре государственный герб, год чеканки и номинал.

Реверс изображает спасателя в полной экипировке с пожарным рукавом и стволом. Вверху размещен лозунг "Смелые спасать жизнь", внизу - надпись "ГСЧС Украины". Дубовые листья по обе стороны символизируют эмблему службы.

Авторы: дизайн реверса – Алиса Иванова, аверса – Владимир Демьяненко, скульптор – Анатолий Демяненко.

Оборот и продажа

Монета обязательна к приему по всем видам платежей наравне с обычными оборотными деньгами. В наличное обращение постепенно поступит почти 10 млн таких монет.

Часть тиража будет сформирована в специальные сувенирные ролики по 25 монет в каждом. Их количество составит 20 тысяч штук. Купить ролик можно будет с 23 сентября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (12 тыс. роликов) и в банках-дистрибьюторах.

