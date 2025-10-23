НБУ выпустил набор монет о жителях Азовского и Черного морей

Национальный банк представил новый набор из двух памятных монет "Жители морских глубин", которые продолжают серию "Флора и фауна".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Главными героями набора стали типичные обитатели этих водоемов – рак-отшельник (Черное море) и бычок-кругляк (Азовское море).

"Черное и Азовское моря – неотъемлемая часть природного наследия Украины. Богато украинцев имеют самые теплые воспоминания об их уникальных, многолюдных и колоритных морских побережьях, красивых маяках и непревзойденной флоре и фауне", - отметили в НБУ.

В набор входят две памятные монеты номиналом в 5 гривен каждая.

На аверсах монет размещен стилизованный контур Азовского и Черного моря с прилегающей территорией Украины, выполненный в форме рельефных горизонтальных линий, имитирующих морские волны.

Реверс монеты Азовского моря: Изображены два бычка-кругляка в цветной печати на песчано-илистом дне. На переднем плане видна кладка икры, подчеркивающая репродуктивную и экологическую значимость вида.

Реверс монеты Черного моря: Посвящён раку-отшельнику (также с применением цветной печати). Животное изображено в типичном биотопе на каменистом дне среди раковин и обломков раковин.

Тираж набора – до 50 000 штук в сувенирной упаковке. Его продажи в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнутся с 28 октября 2025 года.

В НБУ добавили, что набор также будет реализовываться и банками-дистрибьюторами (список есть на нашем сайте), по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. О начале реализации они будут сообщать на своих сайтах.

Напомним, 17 сентября Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям". Она посвящена мужеству, преданности и профессионализму украинских спасателей, ежедневно спасающих жизнь и противостоящих стихиям и последствиям войны.