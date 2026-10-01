Бізнес тримається попри все: скільки підприємства сплатили податків у вересні

У вересні 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 79,6 млрд грн податків і зборів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Основні джерела надходжень до бюджету:

ПДВ: сплата склала 46,8 млрд грн, з яких платникам відшкодовано 9,9 млрд грн.

сплата склала 46,8 млрд грн, з яких платникам відшкодовано 9,9 млрд грн. ПДФО: надійшло 20,3 млрд грн.

надійшло 20,3 млрд грн. Акцизний податок (з вироблених та ввезених товарів): забезпечив 12,3 млрд грн.

(з вироблених та ввезених товарів): забезпечив 12,3 млрд грн. Податок на прибуток підприємств: склав 4,3 млрд грн.

склав 4,3 млрд грн. Рентна плата: поповнила скарбницю на 3,7 млрд грн.

Загалом за підсумками дев’яти місяців 2026 року надходження до загального фонду державного бюджету сягнули 1,027 трлн грн. Цей показник на 76,8 млрд грн (або на 8,1%) перевищує результати за аналогічний період минулого року.

Водночас у ДПС наголошують, що на темпи податкових надходжень усе відчутніше впливає посилення ворожих атак на український бізнес. Це спричиняє перебої у виробництві та логістиці, а також призводить до прямих втрат виробничих потужностей і готової продукції.

"Економіку рухає бізнес. І ми вдячні підприємствам за те, що попри плани ворога знищувати все – вони тримаються і виконують свої податкові обов’язки, розуміючи, що від наповнення бюджету залежить захист країни. ДПС завжди готова підтримувати тих, хто допомагає стабілізувати економічну ситуацію", — підкреслив виконувач обов'язків Голови ДПС України Юрій Конюшенко.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року надходження ПДФО становили 347,2 млрд грн, що на 18,8% більше, ніж роком раніше. Київ уже тоді був беззаперечним лідером зі сплати цього податку — 82,7 млрд грн.