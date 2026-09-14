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Україна збільшила експорт м’яса птиці, але заробила на ньому менше

курятина
Україна за 8 місяців збільшила експорт м’яса птиці / Freepik

За 8 місяців 2026 року українські виробники експортували 330,2 тис. тонн м’яса птиці. Це на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас виручка від експорту зменшилася на 2,6% — до $697,9 млн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Союзу птахівників України.

Показники серпня

У минулому місяці за кордон поставили 40,6 тис. тонн м’яса птиці. Порівняно з липнем обсяг експорту знизився на 1,5% — з 41,2 тис. тонн.

У грошовому вимірі серпневий експорт скоротився на 7,9% — до $82,2 млн. Середня експортна ціна становила $2,02 за кг. Це на 20,9% менше, ніж у серпні 2025 року.

Як зазначають аналітики, зниження середньої ціни пов’язане зі зміною асортименту продукції, яку експортували, а також падінням цін на зовнішніх ринках.

Куди продають м’ясо

Найбільшими покупцями українського м’яса птиці за 8 місяців були:

  • Нідерланди — 20% експорту; 
  • Велика Британія — 11,7%; 
  • Словаччина — 10,6%; 
  • ОАЕ — 6,4%.

До країн ЄС за цей період поставили 118,9 тис. тонн м’яса птиці. Це 36% від загального обсягу експорту. Водночас на країни ЄС припало 47% валютної виручки від експорту українського м’яса птиці.

Нагадаємо, українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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