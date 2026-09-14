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Украина увеличила экспорт мяса птицы, но заработала на нем меньше

курятина
Украина за 8 месяцев увеличила экспорт мяса птицы / Freepik

За 8 месяцев 2026 г. украинские производители экспортировали 330,2 тыс. тонн мяса птицы. Это на 12,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, выручка от экспорта уменьшилась на 2,6% — до $697,9 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Союза птицеводов Украины.

Показатели августа

В прошедшем месяце за границу поставили 40,6 тыс. тонн мяса птицы. По сравнению с июлем объем экспорта снизился на 1,5% - с 41,2 тыс. тонн.

В денежном исчислении августовский экспорт сократился на 7,9% — до $82,2 млн. Средняя экспортная цена составила $2,02 за кг. Это на 20,9% меньше, чем в августе 2025г.

Как отмечают аналитики, снижение средней цены связано с изменением ассортимента экспортируемой продукции, а также падением цен на внешних рынках.

Куда продают мясо

Крупнейшими покупателями украинского мяса птицы за 8 месяцев были:

  • Нидерланды – 20% экспорта;
  • Великобритания – 11,7%;
  • Словакия – 10,6%;
  • ОАЭ – 6,4%.

В страны ЕС за этот период поставили 118,9 тыс. тонн мяса птицы. Это 36% общего объема экспорта. В то же время, на страны ЕС пришлось 47% валютной выручки от экспорта украинского мяса птицы.

Напомним, украинские компании за первое полугодие 2026 года экспортировали 248,4 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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