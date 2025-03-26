Молочные регионы: 50% молока в Украине производят в шести областях

В Украине в феврале 2025 года хозяйства всех категорий произвели 439 тыс. т молока – сырья, что на 14 тыс. т меньше (-3%) по отношению к январю 2025 года и на 24 тыс. т меньше (-5%) по отношению к февралю 2024 года. В январе-феврале 2025 года объемы надоя в Украине составили 891 тыс. т, что на 32 тыс. т (-4%) меньше по отношению к прошлогоднему периоду.

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Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока (АВМ).

Молочно-товарные фермы увеличили производство молока

Отмечается, что в феврале 2025 г. доля предприятий в производстве молока-сырья составила 55%, а хозяйств населения – 45%.

Так, предприятия произвели 239 тыс. т молока-сырья в феврале 2025 года, что на 20 тыс. т меньше (-8%) по сравнению с январем 2025-го и на 4 тыс. т больше (+2%) по сравнению с февралем 2024 года. В январе-феврале 2025 молочно-товарные фермы произвели 499 тыс. т молока-сырья, что на 21 тыс. т (+4%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

В хозяйствах населения объемы надоя в феврале 2025 года составили 200 тыс. т молока, что на 6 тыс. т больше (+3%) по отношению к январю 2025 года и на 28 тыс. т меньше (-12%) по отношению к февралю 2024-го. В январе-феврале 2025 года приусадебный сектор произвел 393 тыс. т молока-сырья, что на 53 тыс. т (-12%) меньше по отношению к прошлогоднему периоду.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году предприятия могут воздержаться от наращивания производства молока в условиях сокращения спроса на молочную продукцию на внутреннем рынке и падения закупочных цен.

"Поскольку молокоперерабатывающие предприятия не имеют возможности покупать молоко по адекватным рыночным ценам, то дальнейшее увеличение надоя может привести к большему обвалу цен", — подчеркивают в АВМ.

Самые молочные регионы

Как сообщают аналитики, наиболее существенно объемы производства молока увеличились на сельхозпредприятиях во Львовской области (+21%), Николаевской области (+19%), Хмельницкой области (+13%), Тернопольской области (+12%), Черновицкой области (+15%), Винницкой области (+8%), Ровно, Ивано-Франковской области (+4%) и Черкасской области (+4%) по отношению к прошлогоднему периоду.

В феврале 2025 года около 50% молока-сырья произвели сельхозпредприятия в следующих областях:

Полтавская область – 99,3 тыс. т;

Хмельницкая область – 86,4 тыс. т;

Винницкая область – 78,4 тыс. т;

Черкасская область – 70,9 тыс. т;

Черниговская область – 57,3 тыс. т;

Житомирская область – 54 тыс. т.е.

Как сообщал министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, в прошлом году в Украине зафиксировано рекордный средний надежд на одну корову в с/х предприятиях – 6 565 литров. Это на 7% больше предыдущего года и является самым большим годовым ростом за последнее десятилетие.

В то же время аналитики обращают внимание на существенное увеличение импорта свежих молокопродуктов. В январе их завезли на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее в Украину завозили в основном йогурты и разные сырковые продукты, но в январе было импортировано несколько сот тонн. дешевого польского молока. На польский импорт свежих молочных продуктов приходится 60% всего объема.