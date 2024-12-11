В Украине коровы стали давать больше молока: агросектор установил несколько исторических рекордов

В 2024 году украинские аграрии экспортируют около 700 тысяч тонн сахара, что станет рекордным показателем за последние 24 года. Также в этом году в Украине вырастили рекордный урожай сои – 6 млн тонн, а на фермах зафиксировали рекорд по надоям молока у коров.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль во время XVI Международной конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

По его словам, уходящий год принес украинскому агросектору несколько исторических рекордов.

"Имеем достижение — производство 6 млн тонн сои. Это исторический рекорд, наибольший показатель в истории в Украине. Также зафиксирован рекордный средний надой на одну корову в с/х предприятиях — 6 565 литров. Это на 7% больше предыдущего года. И является самым большим годовым ростом за последнее десятилетие", — отметил министр.

Он добавил, что по итогам 2024 года ожидается экспорт сахара из Украины более 700 тыс. тонн, что станет наибольшим показателем, начиная с 2000 года.

Заметим, по итогам 23/24 маркетингового года, продолжавшегося с сентября 2023 по август 2024, Украина экспортировала 691,8 тыс. т сахара, из которых 77% отправлено в страны ЕС, 23% — на мировой рынок.

Украина производит гораздо больше сахара, чем потребляет. Потребности внутреннего рынка — 0,95 млн. тонн, а производство в этом году должно достичь 1,55 млн. тонн.