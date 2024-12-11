В Україні корови стали давати більше молока: агросектор встановив кілька історичних рекордів

У 2024 році українські аграрії експортують близько 700 тис. тонн цукру, що є рекордним показником за останні 24 роки. Також цьогоріч в Україні виростили рекордний урожай сої - 6 млн тонн, а на фермах зафіксували рекорд з надоїв молока у корів.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час ХVІ Міжнародної конференції "Ведення агробізнесу в Україні".

За його словами, рік, що минає, приніс українському агросектору кілька історичних рекордів.

"Маємо досягнення - виробництво 6 млн тонн сої. Це історичний рекорд, найбільший показник в історії в України. Також зафіксовано рекордний середній надій на одну корову в с/г підприємствах - 6 565 літрів. Це на 7% більше попереднього року. І є найбільшим річним зростанням за останнє десятиріччя", - зазначив міністр.

Він додав, що за підсумками 2024 року очікується експорт цукру з України понад 700 тис тонн, що стане найбільшим показником, починаючи з 2000 року.

Зауважимо, за підсумками 23/24 маркетингового року, який тривав з вересня 2023 по серпень 2024, Україна експортувала 691,8 тис. т цукру, з яких 77% відправлено в країни ЄС, 23% — на світовий ринок.

Україна виробляє значно більше цукру, ніж споживає. Потреби внутрішнього ринку — 0,95 млн тонн, а виробництво у цьому році має досягти 1,55 млн тонн.