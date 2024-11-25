Более половины всех коров в Украине содержат в восьми областях: какие регионы в лидерах

Поголовье крупного рогатого скота в Украине продолжает сокращаться. Наибольшее сокращение происходит в хозяйствах населения. В настоящее время около 41% животных содержатся на промышленных предприятиях. Количество коров на молочно-товарных фермах уменьшилось на 5,8 тыс. голов.

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Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока (АВМ) Георгий Кухалейшвили.

Сколько коров в Украине

По предварительным данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 1 ноября 2024 г. в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 2 млн 245,1 тыс. председателей КРС, в том числе 1 млн 233,1 тыс. коров. По сравнению с 1 октября 2024 года, поголовье КРС в Украине уменьшилось на 49,3 тыс. голов (-2%), а численность коров уменьшилась на 9,6 тыс. голов (-1%).

По сравнению с 1 ноября 2023 года поголовье КРС сократилось на 163,4 тыс. голов (-7%), в том числе коров – на 87,7 тыс. голов (-7%). Около 41% животных содержатся на промышленных предприятиях, а 59% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 918,5 тыс. голов КРС, что на 4,4 тыс. голов (-0,5%) меньше 1 октября 2024 года. Поголовье коров составило 375,3 тыс. коров и уменьшилось на 600 голов (-0,2%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях сократилось на 6,4 тыс. голов (-1%). Количество коров на молочно-товарных фермах уменьшилось на 5,8 тыс. голов (-2%).

В приусадебном секторе находится 1 млн 326,6 тыс. председателей КРС, что на 44,9 тыс. голов (-3%) меньше по сравнению с 1 октября 2024 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 ноября 2024 составило 857,8 тыс. голов, что на 9 тыс. голов (-1%) меньше месяца назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 157 тыс. голов (-12%), а количество коров уменьшилось на 81,9 тыс. голов (-10%).

Какие регионы в лидерах

Как сообщают в АВМ, поголовье КРС увеличилось в сельхозпредприятиях Николаевской области (+10%), Тернопольской области (+10%), Хмельницкой области (+6%), Ивано-Франковской области (+6%), Черкасской области (+ 5%), Киевской области (+4%) и Полтавской области (+1%) по сравнению с 1 ноября прошлого года.

Отмечается, что в региональном разрезе около 53% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Хмельницкая область – 215,5 тыс. голов;

Полтавская область – 185,1 тыс. голов;

Винницкая область – 164,8 тыс. голов;

Тернопольская область – 142,5 тыс. голов;

Одесская область – 130,1 тыс. голов;

Черкасская область – 128,1 тыс. голов;

Черниговская область – 123 тыс. голов;

Житомирская область – 112 тыс. голов.

Содержание коров становится дороже

Кухолейшвили отмечает, что сокращение поголовья КРС является давней проблемой Украины из-за отсутствия эффективной государственной программы поддержки молочного скотоводства, а война лишь усугубила ситуацию.

"Типичной ситуацией для прифронтовых регионов является гибель определенного количества КРС в результате обстрелов российских оккупантов. Достаточно фермеров оставили коров на оккупированных территориях. Эти животные не подлежат учету или были конфискованы российскими оккупантами и проданы на мясо. Коров, получивших ранения, выбраковку, что также способствует уменьшению поголовье", — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств.

"Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельного топлива и электроэнергии. Производственные затраты растут быстрее, чем цены на готовую продукцию и ожидается рост стоимости кормов из-за дальнейшей стабилизации цен на зерновые и масличные культуры, роста стоимости электроэнергии, девальвации гривны и снижения покупательной способности украинцев", — объясняет эксперт.

Кроме того, вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной в результате загрязнения минами и снарядами.

Напомним, по прогнозам Минагрополитики, в 2024 году предполагается снижение рентабельности всей животноводческой продукции из-за роста затрат, в том числе на корма и электроэнергию.

Заметим, что недавно Минагрополитики запустило новый электронный портал єТваринництво для регистрации субъектов племенного дела, которое в разы упростит процедуры для фермеров.