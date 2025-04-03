Цены на молочные продукты: сколько стоят масло, сыр и кефир в супермаркетах

За последний месяц в супермаркетах подешевели масло, сыр "Маасдам" и пастеризованное молоко. Но продовольственная инфляция влияет на подорожание большинства молочных продуктов.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Как изменились цены на молочку

По данным аналитиков, молоко пастеризовано жирностью 2,5% стоит 59,00 грн за кг, что на уровне прошлого месяца и на 12,14 грн (+26%) больше по отношению к прошлогоднему периоду. Дешевле всего в украинских магазинах стоит пастеризованное молоко бренда "Каждый день" жирностью 2,5%- 38,22 грн за кг. Дороже всего в супермаркетах молоко бренда Organic Milk в бутылках - 84,36 грн за кг.

Кефир жирностью 2,5% в разной таре в среднем стоит 70,48 грн за кг, что также на уровне предыдущего месяца и на 16,32 грн. (+30%) дороже, чем в прошлом году. Самая высокая цена была зафиксирована на кефире "Яготинский" в бутылке, который стоит 91,54 грн за кг.

Средняя цена на йогурт питьевой в пластиковых бутылках, пленке или в картонных коробках составил 111,18 грн за кг, что соответствует уровню предыдущего месяца и на 22,70 грн. (+26%) больше, чем в прошлом году. Самый дорогой в Украине йогурт бренда "Чудо" – 147,75 грн/кг.

Йогурт в стаканах в среднем стоит 159,10 грн за кг, цена на по сравнению с февралем также не изменилась, но на 26,99 грн (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

Сметана жирностью 15% в среднем стоит 175,56 грн за кг, что на 7 грн (+4%) больше по сравнению с предыдущим месяцем. По отношению к прошлому году сметана подорожала на 48,44 грн (+38%).

Средняя цена на сыр кисломолочный жирностью 9% составила 283,01 грн за кг, что на 11,33 грн. больше (+4%) по сравнению с предыдущим месяцем и на 58,57 грн. (+26%) больше по отношению к прошлогоднему периоду. Самым дорогим является кисломолочный сыр бренда "Президент", который стоит 368,14 грн. за кг.

Сливочное масло жирностью 73% отечественного производства пачка 180 гр в среднем стоит 107.91 грн, что на 33.64 грн. (+45%) дороже, чем в прошлом году. Среди украинских брендов дешевле всего стоило сливочное масло "Крестьянское" лейбла "Ашан" жирностью 73% — 85.9 грн за пачку 180 гр. Высочайший ценник стоит на масло "Первомайского МКК" жирностью 73% — 121.4 грн за пачку 180 гр.

Цены на разные виды сыров

Согласно мониторингу АВМ, сыр твердый "Украинский" в среднем стоит 463,40 грн /кг. По сравнению с предыдущим месяцем цены остались прежними. По отношению к прошлогоднему периоду сыр подорожал на 122,05 грн (+27%).

Сыр "Голландский" в среднем стоит 479,93 грн/кг. По сравнению с предыдущим месяцем цена осталась без изменений (+2%). По отношению к прошлому году сыр подорожал на 119,24 грн. (+27%).

Средняя цена на сыр "Маасдам" отечественного производства составила 500,66 грн за кг, что соответствует уровню февраля и на 158,20 грн. (+31%) дороже, чем в прошлом году.

Сыр "Гауда" от украинских компаний в среднем стоит 542,23 грн за кг, что также на уровне февраля и на 158,46 грн (+36%) дороже, чем в прошлом.

"Моцарелла" твердая жирностью 45% украинского производства в среднем стоит 495.06 грн за кг. Сыр подорожал на 14,90 грн. (+3%) по сравнению с предыдущим месяцем. За последний год Моцарелла подорожала на 132,75 грн. (+30%).

Аналитики отмечают, что за последний месяц в Украине произошла стабилизация цен на молочные продукты. Основной причиной является снижение цены на молоко-сырье, продолжающееся третий месяц подряд.

Поэтому в Украине увеличивается производство сыров. Стимулируя продажи, отечественные сыровары могут позволить себе акционные продажи на свою продукцию со снижением цен, которое часто достигает 25%.