В Украине стали больше производить сыра: акционные скидки в супермаркетах достигают 25%

С падением цен на молоко-сырье рентабельность производства сыров увеличивается. Поэтому тяжелый период для украинских сыроваров уже прошел.

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Об этом сообщает "Инфагро".

Украинские производители увеличили выпуск сыра

Отмечается, что стимулируя продажи, отечественные сыровары могут себе позволить акционные продажи на свою продукцию со снижением цен , которое часто достигает 25%, но базовые прайсы производителей остаются неизменными.

По прогнозам аналитиков, если с осени снова подорожает сырье, то сыровары будут иметь запас прочности, чтобы не поднимать цены снова. В таком случае они просто смогут снизить объемы продаж через акции.

Эксперты отмечают, что при этом торговые сети уступить свою маржинальность не хотят и часто закладывают около 25% наценки. В то же время в странах ЕС торговые наценки сетей значительно скромнее. К примеру, в Венгрии недавно были введены ограничения наценки супермаркетов до 10% на 30 пищевых продуктов, из них 10 видов молочных, в том числе и сыр.

"Существенные акционные ценовые скидки на отечественные сыры и укрепление курса евро оказали определенное влияние на уменьшение объемов импорта товара. Это позволяет украинским производителям постепенно увеличивать выпуск сыра. Хотя производственные показатели в первом квартале еще остаются скромнее, чем в прошлом году", — констатируют эксперты.

Украинцы едят импортные сыры

Заметим, импортных сыров на полках магазинов становится все больше, что тоже явно не в пользу отечественных производителей.

Потому украинские производители сыра столкнулись с угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта.

Из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что супермаркеты не могут этим не воспользоваться и завозят больше импортного товара.