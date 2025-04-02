В Україні стали більше виробляти сиру: акційні знижки в супермаркетах сягають 25%

З падінням цін на молоко-сировину, рентабельність виробництва сирів збільшується. Тому найважчий період для українських сироварів вже минув.

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Про це повідомляє "Інфагро".

Українські виробники збільшили випуск сиру

Зазначається, що стимулюючи продажі, вітчизняні сировари можуть собі дозволити акційні продажі на свою продукцію зі зниженням цін, яке часто сягає 25%, але базові прайси виробників наразі залишаються незмінними.

За прогнозами аналітиків, якщо з осені знову подорожчає сировина, то сировари будуть мати “запас міцності”, щоб не піднімати ціни знову. В такому випадку вони просто зможуть зменшити обсяги продажів через акції.

Експерти наголошують, що при цьому торговельні мережі поступитися своєю маржинальністю не хочуть і часто закладають близько 25% націнки. Натомість в країнах ЄС торговельні націнки мереж значно скромніші. Наприклад, в Угорщині недавно були запроваджені обмеження націнки супермаркетів до 10% на 30 харчових продуктів, з них 10 видів молочних, в тому числі і сир.

"Суттєві акційні цінові знижки на вітчизняні сири та зміцнення курсу євро справили певний вплив на зменшення обсягів імпорту товару. Це дозволяє українським виробникам поступово збільшувати випуск сиру. Хоча виробничі показники в першому кварталі ще залишаються поки що скромнішими, ніж торік", - констатують експерти.

Українці їдять імпортні сири

Зауважимо, імпортних сирів на полицях магазинів стає все більше, що також явно не на користь вітчизняним виробникам.

Тому українські виробники сиру стикнулися з загрозою втрати значної частини внутрішнього ринку збуту.

Через зростання вартості сирого молока українські сировари намагаються і далі піднімати ціни на свою продукцію. Різниця в ціні з українським "голландським" сиром настільки вражаюча, що супермаркети не можуть цим не скористатися і завозять більше імпортного товару.