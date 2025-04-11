Украина наращивает экспорт мороженого: какие страны покупают

В марте 2025 г. было экспортировано 12,27 тыс. т молочных продуктов на сумму 37,89 млн. дол. По отношению к февралю натуральные объемы экспорта выросли на 20%, а по сравнению с мартом 2024 года выросли на 44%. Больше всего выросли объемы экспорта мороженого – до 1,52 тыс. т (+76%).

Об этом сообщила Ассоциация производителей молока (АВМ).

По данным аналитиков, экспортная выручка увеличилась на 39% по отношению к февралю и на 110% по отношению к марту 2024 года. В январе-марте 2025 г. Украина экспортировала 31,14 тыс. т (+21%) молочных продуктов на сумму 89,77 млн. дол. (+62%).

Какие молочные продукты экспортируем

Отмечается, что главными экспортными категориями в феврале были следующие товары:

масло сливочное – 26%;

молоко и сливки, сгущенные – 25%;

сыры – 14%;

мороженое – 14%;

казеин – 11%.

Как сообщают в АВМ, в марте 2025 года Украина больше нарастила натуральные. объемы экспорта мороженого до 1,52 тыс. т (+76%). Крупнейшими рынками сбыта были Германия и Польша.

Также выросли поставки молочной сыворотки до 1,82 тыс. т (+22%), масла сливочного до 1,41 тыс. т (+41%), молока и сливок, сгущенных до 3,87 тыс. т (+20%) и сыров до 1,15 тыс. т (+8%).

По сравнению с мартом 2024 года рост экспорта зафиксирован по маслу сливочному (+262%), молоку и сливкам, сгущенным (+113%), масленке (+46%), сыру (+33%), мороженому (+46%).

Сколько заработали на экспорте молочной продукции

Как отмечают аналитики, по отношению к предыдущему месяцу увеличилась денежная выручка за отгруженное молоко и сливки сгущены до 9,55 млн. дол. (+12%), масленку до 707 тыс. дол. (+23%), молочную сыворотку до 1,7 млн. дол. (+24%), масло сливочное до 10,01 млн дол. (+39%), сыры до 5,34 млн. дол. (+8%) и мороженое до 5,43 млн. дол. (+80%).

В АВМ подчеркивают, что в марте молоко-сырье в Украине стоило на 28% дешевле, чем в Европе, что способствовало росту интереса к отечественной продукции на рынках сбыта.

Импорт тоже растет

В марте 2025 года Украина импортировала 5,73 тыс. т молочных продуктов на сумму 30,62 тыс. дол. По отношению к февралю 2025 года натуральные объемы импорта увеличились на 24%, а по отношению к марту 2024 года выросли на 28%.

Но, как отмечают в АВМ, внешнеторговое сальдо по молочной продукции в марте было положительным и составило 7,27 млн. дол.

Напомним, ранее в Украину завозили в основном йогурты и различные творожные продукты, но в январе было импортировано несколько сот тонн дешевого польского молока. На польский импорт свежих молочных продуктов приходится 60% всего объема.