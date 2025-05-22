В Украине вводится процедура государственной регистрации ГМО

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое должно урегулировать порядок государственной регистрации генетически модифицированных организмов (ГМО) и его прекращение.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Легализация ГМО

Реализация постановления позволит внедрить процедуру государственной регистрации (перерегистрации) ГМО и гармонизировать украинское законодательство с законодательством ЕС.

Постановлением утверждается:

порядок государственной регистрации (перерегистрации) генетически модифицированных организмов;

порядок приостановления государственной регистрации генетически модифицированных организмов;

порядок рассмотрения отрицания заявки на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов;

форму заявки на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов;

форму заявления о государственной регистрации генетически модифицированных организмов;

требования к заявке на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов

В Минагрополитики уточняют, что постановление вступит в силу вместе с законом Украины «О государственном регулировании генетически инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции» 16 сентября 2026 года.

Ранее правительство приняло постановление №451, предусматривающее создание Государственного реестра генетически модифицированных организмов (ГМО).

Новый реестр станет важным инструментом для эффективного учета, мониторинга, хранения и распространения информации о зарегистрированных ГМО в Украине. Его запуск намечен также на сентябрь 2026 года.