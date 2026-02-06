Агросектор України перейде на стандарти ЄС до 2028 року: що зміниться для виробників

Україна взяла на себе зобов’язання до кінця 2028 року повністю синхронізувати аграрне виробництво з правилами Європейського Союзу. Цей крок не лише відкриє двері агровиробникам до ринку євроблоку, а й підвищить контроль над використанням пестицидів та утриманням тварин.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Заступник Міністра економіки Тарас Висоцький окреслив чіткі межі цього процесу: "Ми докладатимемо максимум зусиль, щоб до 2028 року виконати всі необхідні поставлені завдання. Обсяг роботи справді значний, а часові рамки – стислі, проте альтернативи цьому шляху немає: або Україна системно проходить процес адаптації, або втрачає можливості для подальшого розширення доступу на ринок ЄС".

Рік благополуччя тварин

Вже з січня 2026 року в Україні набрали чинності норми, що стосуються гуманного поводження з тваринами. Тепер це не просто рекомендації, а обов'язкові правила. Господарства мають модернізувати стійла, оновити обладнання та навчити персонал поводитися з худобою за європейськими стандартами. Контроль охоплюватиме все: від умов догляду на фермі до транспортування та процесу забою.

Україна — територія вільна від ГМО

Ще один важливий вектор — сувора політика щодо генетично модифікованих організмів. Наша країна вже рухається в напрямку статусу зони, вільної від ГМО. В Україні заборонено вирощувати ГМО-культури, зокрема кукурудзу, а на експорт до ЄС йде виключно чиста продукція. Нове законодавство, що набере чинності у вересні 2026 року, остаточно закріпить ці норми та посилить систему контролю.

Захист рослин

Найскладнішим етапом трансформації стане перехід на європейські засоби захисту рослин, зокрема використання пестицидів. Це неможливо зробити за один сезон, адже аграрний бізнес залежить від циклів сівозміни, які тривають 5–7 років.

Повна зміна технологій потребує переоснащення техніки, перегляду всієї економічної моделі та значних інвестицій. Саме тому Україна веде переговори про тривалий перехідний період.

Як зазначили у відомстві, змінити пестициди за один сезон фізично неможливо, оскільки це означає повну перебудову технологій, переоснащення техніки, навчання персоналу та перегляд економіки виробництва. Саме тому Україна наполягає на перехідному періоді щодо впровадження цих норм не менше 10 років.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Держпродспоживслужба інтегрувала до європейської системи TRACES NT ще шість нових форм сертифікатів здоров’я – критично важливих документів, без яких продукція тваринного походження не може потрапити на ринки ЄС.