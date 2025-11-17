- Категорія
Доступ до ринків ЄС: Держпродспоживслужба інтегрувала ще шість нових сертифікатів у TRACES NT
Держпродспоживслужба зробила черговий крок у напрямку цифровізації та спрощення експортних процедур для українського бізнесу. До європейської системи TRACES NT інтегровано ще шість нових форм сертифікатів здоров’я – критично важливих документів, без яких продукція тваринного походження не може потрапити на ринки ЄС.
Повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу відомства.
Це рішення має подвійний ефект: воно не лише допоможе прискорити оформлення ветеринарних документів, але й зробить контроль прозорішим, що значно посилить довіру європейських партнерів до якості української продукції.
Яка продукція, охоплена новими сертифікатами?
До переліку нових інтегрованих форм увійшли форми для різних видів продукції, зокрема:
- мисливські трофеї та інші заготовки тваринного походження (кістки, шкури, роги тощо);
- побічні продукти бджільництва, що використовуються виключно у цій сфері;
- колаген для споживання людиною (MODEL COL);
- оброблені шкіри та шкури копитних;
- проростки та насіння для їх виробництва (MODEL SPR);
- харчові продукти та корми з третіх країн, що підлягають контролю відповідно до Регламенту ЄС 2020/1158.
Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук підкреслив, що робота над оновленням триває послідовно: "У системі TRACES NT вже інтегровано 32 форми сертифікатів для різних видів продукції тваринного походження. Ми продовжуємо адаптувати українські процедури до міжнародних стандартів, щоб забезпечити прозоре й безпечне переміщення продукції та зміцнювати партнерство з ЄС".
Для того, щоб забезпечити безперебійну роботу експортерів з новими цифровими формами, Держпродспоживслужба підготувала зрозумілі методичні рекомендації щодо користування системою TRACES NT. Переглянути їх можна на офіційному вебпорталі відомства.
Нагадаємо, у вересні для України відкрився ринок для гороху та водних продуктів дикого вилову, що створює нові можливості для розвитку аграрного та рибного секторів.