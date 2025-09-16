Українські виробники отримали шанс на розширення присутності в Китаї

Держпродспоживслужба активізує роботу з розширення експорту української продукції до Китаю. У 2025 році для України відкрито ринок для гороху та водних продуктів дикого вилову, що створює нові можливості для розвитку аграрного та рибного секторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держпродспоживслужби.

Експорт з України до Китаю

Минулого тижня перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян взяв участь у 6-му Міжнародному семінарі з безпечності харчових продуктів Bioeasy у Китаї.

Захід слугував платформою для обміну досвідом, ознайомлення з передовими світовими практиками та встановлення ділових контактів між українськими та китайськими компаніями.

Під час двосторонніх зустрічей із китайськими партнерами Олег Осіян обговорив нові можливості для українських виробників. Особливо важливо, що у 2025 році для України відкрито ринок Китаю для експорту гороху та водних продуктів дикого вилову, що створює перспективи для розвитку аграрного та рибного секторів.

З початку 2025 року Україна відвантажила найбільші обсяги великої рогатої худоби у Ліван, а найбільші партії яловичини у Китай та Азербайджан.