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Україна та Китай однаково зацікавленні в убезпеченні ЗАЕС - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Китай однаково з Україною зацікавлений у врегулюванні ситуації з безпекою окупованої Росією з початку березня 2022 року Запорізької атомної електростанції. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, розповідаючи про телефонну розмову, що відбулася у нього в середу з головою КНР Сі Цзіньпіном.
"Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей. А саме таке цинічне використання атомної станції Росія намагається зробити нормою", - зазначив президент.
Також, за його словами, Україна та Китай, як і абсолютна більшість країн світу, однаково зацікавлені у міцності суверенітету націй та територіальній цілісності, у дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом.
В свою чергу, в пресслужбі глави української держави перед цим повідомили також, що під час його розмови з китайським лідером він акцентував, що 26 квітня в Україні вшановується пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він підкреслив, що триваюча російська окупація ЗАЕС та використання Росією цієї електростанції як прикриття для військових ударів по українських містах та селах свідчать про те, що в Москві не поважають справедливого інтересу всіх людей світу жити у гарантованій безпеці від будь-яких ядерних чи радіаційних загроз.
У цьому зв’язку глава держави закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС. За його словами, "це відповідатиме духу Будапештського меморандуму".
Нагадаємо при цьому, що в кінці березня генеральний директор Міжнародного агенства атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про відмову від ідеї створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції, яку він раніше активно просував з вересня 2022 року, коли відвідав станцію вперше. Після свого другого візиту на ЗАЕС 29 березня він знову заявив, що її немає змоги захистити, а військова активність Росії у всьому регіоні зростає.
Зазначимо також, що 8 квітня український "Енергоатом" повідомляв, що окупанти встановлюють додатковий паркан на під'їздаї до ЗАЕС, створюючи закритий периметр навколо неї. 14 квітня у НАЕК заявили, що загарбники завезли на станцію багато провізії та води, імовірно готуючись до довготривалого утримання в заручниках співробітників станції.