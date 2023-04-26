Україна та Китай однаково зацікавленні в убезпеченні ЗАЕС - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Китай однаково з Україною зацікавлений у врегулюванні ситуації з безпекою окупованої Росією з початку березня 2022 року Запорізької атомної електростанції. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, розповідаючи про телефонну розмову, що відбулася у нього в середу з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей. А саме таке цинічне використання атомної станції Росія намагається зробити нормою", - зазначив президент.

Також, за його словами, Україна та Китай, як і абсолютна більшість країн світу, однаково зацікавлені у міцності суверенітету націй та територіальній цілісності, у дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом.

В свою чергу, в пресслужбі глави української держави перед цим повідомили також, що під час його розмови з китайським лідером він акцентував, що 26 квітня в Україні вшановується пам'ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС – найбільшої техногенної катастрофи в історії людства.

Він підкреслив, що триваюча російська окупація ЗАЕС та використання Росією цієї електростанції як прикриття для військових ударів по українських містах та селах свідчать про те, що в Москві не поважають справедливого інтересу всіх людей світу жити у гарантованій безпеці від будь-яких ядерних чи радіаційних загроз.

У цьому зв’язку глава держави закликав Китай відіграти дієву роль у врегулюванні питання безпеки довкола ЗАЕС. За його словами, "це відповідатиме духу Будапештського меморандуму".

Нагадаємо при цьому, що в кінці березня генеральний директор Міжнародного агенства атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про відмову від ідеї створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції, яку він раніше активно просував з вересня 2022 року, коли відвідав станцію вперше. Після свого другого візиту на ЗАЕС 29 березня він знову заявив, що її немає змоги захистити, а військова активність Росії у всьому регіоні зростає.

Зазначимо також, що 8 квітня український "Енергоатом" повідомляв, що окупанти встановлюють додатковий паркан на під'їздаї до ЗАЕС, створюючи закритий периметр навколо неї. 14 квітня у НАЕК заявили, що загарбники завезли на станцію багато провізії та води, імовірно готуючись до довготривалого утримання в заручниках співробітників станції.