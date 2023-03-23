МАГАТЕ не буде створювати демілітаризовану зону на ЗАЕС

В Міжнародному агенстві атомної енергії вирішили більше не розглядаєти створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції, через пов'язанв з цим труднощі.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, під час виступ на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин, повідомляє РБК-Україна.

Він наголосив, що варто бути реалістами, адже це велика атомна електростанція, і вона знаходиться з межами фронту, на окупованій території.

"Ми прекрасно розуміємо, які додаткові труднощі це принесе, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - за більш ніж одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це",- заявив Гроссі.

За його словами, тепер організація сконцентрується на безпеці самої станції. Припинення бойових дій навколо ЗАЕС майже неможливе, але МАГАТЕ добиватиметься цього.

Через постійні обстріли, окупацію і нелюдські умови праці на Запорізькій АЕС, у тимчасово захопленому Росією Енергодарі, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників. Російські окупанти працевлаштовують на ЗАЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків.

Відвідуючи Київ, Рафаель Гроссі наголосив, що рішення президента РФ про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права і щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною.