Жодна міжнародна інституція наразі не може допомогти з деокупацією ЗАЕС, – Зеленський

Наразі жодна міжнародна інституція не може вирішити питання деокупації Запорізької АЕС, тому необхідно шукати інші механізми задля її звільнення від російських загарбників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

Він заявив, що обговорив, як знайти дієвий механізм, із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою під час його візиту в Київ 21 березня.

"Той формат, у якому ми живемо, при всій повазі і вдячності до того, що пан [гендиректор МАГАТЕ Рафаель] Гроссі робить, щоб розв'язати цю ситуацію, поки що Запорізькій станції нічого не допомагає, жодна міжнародна інституція поки що це питання неспроможна вирішити. Тому ми повинні знаходити інші механізми", – висловився Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, створення зони безпеки навколо ЗАЕС, її подальша демілітарізація та передача під контроль української компанії є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.

8 березня 2023 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що організація готова запропонувати посередництво для досягнення повної демілітаризації території ЗАЕС.