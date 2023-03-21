Ни одна международная институция сейчас не может помочь с деоккупацией ЗАЭС, – Зеленский

Сейчас ни одна международная институция не может решить вопрос деоккупации Запорожской АЭС, поэтому необходимо искать другие механизмы для ее освобождения от российских захватчиков. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Укринформ".

Он заявил, что обсудил, как найти действенный механизм, с премьер-министром Японии Фумио Кишидой во время визита в Киев 21 марта.

"Тот формат, в котором мы живем, при всем уважении и благодарности к тому, что господин [гендиректор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси делает, чтобы разрешить эту ситуацию, пока Запорожской станции ничего не помогает, ни одна международная институция пока этот вопрос не может решить. Поэтому мы должны находить другие механизмы", – высказался Зеленский.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, ее дальнейшая демилитаризация и передача под контроль украинской компании являются приоритетными задачами для Украины и международного сообщества.

8 марта 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация готова предложить посредничество для достижения полной демилитаризации территории ЗАЭС.