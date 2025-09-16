Украинские производители получили шанс на расширение присутствия в Китае

Госпродпотребслужба активизирует работу по расширению экспорта украинской продукции в Китай. В 2025 году для Украины открыт рынок для гороха и водных продуктов дикого отлова, что создает новые возможности развития аграрного и рыбного секторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госпродпотребслужбы.

Экспорт из Украины в Китай

На прошлой неделе первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиан принял участие в 6-м Международном семинаре по безопасности пищевых продуктов Bioeasy в Китае.

Мероприятие служило платформой для обмена опытом, ознакомления с передовыми мировыми практиками и установления деловых контактов между украинскими и китайскими компаниями.

В ходе двусторонних встреч с китайскими партнерами Олег Осиан обсудил новые возможности для украинских производителей. Особенно важно, что в 2025 году для Украины открыт рынок Китая для экспорта гороха и водных продуктов дикого лова, что создает перспективы развития аграрного и рыбного секторов.

С начала 2025 года Украина отгрузила наибольшие объемы крупного рогатого скота в Ливан, а крупнейшие партии говядины в Китай и Азербайджан.