Росія завезла понад 100 тисяч робітників з Азії через гострий дефіцит кадрів

Російські компанії на тлі глибокої кадрової кризи масово залучають співробітників із країн Азії. У січні–червні 2026 року іноземцям видали понад 147 тисяч дозволів на роботу, що майже на третину більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на матеріал The Moscow Times.

Географія та статистика трудової міграції

Найбільше зросла кількість дозволів, виданих громадянам країн Азії:

Китай: 70,4 тисячі дозволів (зростання в 1,5 раза);

Індія: 33,7 тисячі дозволів (зростання в 1,5 раза);

Шрі-Ланка: 2 тисячі дозволів (зростання удвічі);

Індонезія: 1,4 тисячі дозволів (зростання в 1,5 раза).

Водночас скоротилася видача документів громадянам В'єтнаму (на 10%, до 10 тисяч) та Туреччини (на 20%, до 4 тисяч).

При цьому лише близько третини з усіх іноземців, які отримали дозволи, є кваліфікованими або висококваліфікованими фахівцями (10,7 тисячі та 44 тисячі відповідно).

Окрім цього, за даними ЄМІСС, у першому півріччі 2026 року іноземцям видали 1,1 мільйона патентів на роботу, що в річному вимірі менше майже на 21%. Оформлювати такий документ зобов'язані громадяни держав, із якими у РФ діє безвізовий трудовий режим (зокрема, Азербайджану, Таджикистану та Узбекистану). Громадянам країн Євразійського економічного союзу (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан) патенти не потрібні.

Наслідки та шляхи подолання кадрової кризи

Іноземна робоча сила дозволяє російським компаніям частково закривати дефіцит у будівництві, логістиці, сфері житлово-комунального господарства, послугах та промисловості.

Однак експерти наголошують, що це не може стати довгостроковим рішенням проблеми. Для стабілізації ситуації необхідні зростання продуктивності праці, розвиток персоналу, поліпшення умов роботи та активне впровадження автоматизації.

Своєю чергою, чинні обмеження, зокрема регіональні заборони на залучення іноземців до роботи в окремих галузях, заважають повністю покрити кадровий голод за рахунок мігрантів. До того ж для бізнесу суттєво зростають витрати: компанії змушені сплачувати мита, житло та адаптацію співробітників, а за порушення міграційних правил їм загрожують великі штрафи чи навіть призупинення діяльності.

За оцінками Bloomberg Economics, наразі економіці РФ не вистачає близько 1,5 мільйона працівників. Щоб перекрити цей дефіцит, представники російського бізнесу та науки пропонували повернутися до шестиденного робочого тижня, а в Міністерстві економічного розвитку РФ закликали активніше залучати до праці пенсіонерів, яких у країні понад 40 мільйонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії опинилася у глухому куті через рекордний брак працівників, а головними причинами кадрового голоду стали масштабні втрати у війні проти України, масова еміграція та загальне старіння населення.