Російський бізнес та споживчий сектор синхронно фіксують стрімке погіршення економічної ситуації, яке повернуло ділову активність країни-агресорки до рівня перших місяців повномасштабного вторгнення. Через затяжну кризу в РФ різко зросла кількість корпоративних банкрутств, посилився дефіцит кадрів та зросли інфляційні очікування як підприємств, так і звичайних громадян.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

У червні індикатор ділового клімату Центробанку РФ знизився до мінус 3,6 пункту з 0,9 у травні. Нуль у цій шкалі відокремлює зростання від спаду, тож бізнес більше не вірить у покращення. Погіршилися й оцінки поточної ситуації, й очікування компаній, причому падіння зафіксоване в більшості галузей та в усіх групах підприємств, від великих корпорацій до дрібного бізнесу.

Паралельно зростають інфляційні очікування. Цінові очікування компаній у липні піднялися на 4,4 відсоткових пункти, до 20,2 пункту. Менше пального, вища вартість логістики, дорожчі товари.

Настрої звичайних росіян стрімко погіршуються слідом за бізнесом. Опитування "Левада-Центру" зафіксувало повну відсутність оптимізму щодо особистого добробуту і стану економіки загалом. Індекс споживчих настроїв падає вже рік і наприкінці червня опустився нижче позначки 100 пунктів, що розділяє оптимізм і песимізм. За рік індекс втратив 23 пункти, причому 9 із них припали на останні два місяці.

Банкрутства компаній та дефіцит кадрів

Корпоративний сектор тим часом стрімко занурюється в борги. У першому півріччі кількість юридичних осіб, визнаних банкрутами, зросла на 10,8%, а кількість нових справ про банкрутство збільшилася на 20,9%. Показовим є й інший тренд: компанії, які накопичили заборгованість, дедалі частіше публічно заявляють про намір ініціювати процедуру банкрутства. Кількість таких повідомлень перевищила показники 2025 року на 43%, а рівень 2024 року — на 83%.

На тлі економічного спаду Кремль продовжує говорити про потребу в робочих руках. Глава Мінпраці РФ Антон Котяков заявив, що економіці РФ у найближчі шість років знадобиться приблизно три мільйони робітників, операторів виробничих установок і машин. Питання, звідки ці люди мають з'явитися в країні з рекордно низьким безробіттям, високою мобілізацією чоловіків працездатного віку і масовою еміграцією фахівців, залишається без відповіді.

Проте є сектор, який на РФ традиційно процвітає. Ринок російських ломбардів прогнозує зростання прибутку на 60% у 2026 році. Коли населення закладає майно, щоб дожити до зарплати, а бізнес закриває магазини замість відкриття нових, це найточніший індикатор того, в якому напрямку рухається економіка країни.

Нагадаємо, російські акції падають 18 тижнів поспіль — це найдовша серія з 1997 року. Фондовий ринок РФ завершив тиждень найсильнішим падінням майже за чотири роки. Індекс Мосбіржі знизився на 8,72% — до 1958,4 пункту, що стало мінімальним рівнем із жовтня 2022 року.