Россия завезла более 100 тысяч рабочих из Азии из-за острого дефицита кадров

Российские компании на фоне глубочайшего кадрового кризиса массово завлекают служащих из государств Азии. В январе-июне 2026 года иностранцам выдали более 147 тысяч разрешений на работу, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

География и статистика трудовой миграции

Наиболее возросло количество разрешений, выданных гражданам стран Азии:

Китай: 70,4 тысячи разрешений (рост в 1,5 раза);

Индия: 33,7 тысячи разрешений (рост в 1,5 раза);

Шри-Ланка: 2 тысячи разрешений (рост вдвое);

Индонезия: 1,4 тысячи разрешений (рост в 1,5 раза).

В то же время, сократилась выдача документов гражданам Вьетнама (на 10%, до 10 тысяч) и Турции (на 20%, до 4 тысяч).

При этом только около трети из всех иностранцев, получивших разрешения, являются квалифицированными или высококвалифицированными специалистами (10,7 тысяч и 44 тысяч соответственно).

Кроме этого, по данным ЕМИСС, в первом полугодии 2026 года иностранцам выдали 1,1 миллиона патентов на работу, что в годовом исчислении меньше почти на 21%. Оформлять таковой документ должны граждане стран, с которыми в РФ действует безвизовый трудовой режим (в частности, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана). Гражданам стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) патенты не нужны.

Последствия и пути преодоления кадрового кризиса

Иностранная рабочая сила позволяет российским компаниям частично закрывать дефицит в строительстве, логистике, сфере жилищно-коммунального хозяйства, услугах и промышленности.

Однако эксперты отмечают, что это не может стать долгосрочным решением проблемы. Для стабилизации ситуации необходимы рост производительности труда, развитие персонала, улучшение условий работы и активное внедрение автоматизации.

В свою очередь, действующие ограничения, в частности, региональные запреты на привлечение иностранцев к работе в отдельных отраслях, мешают полностью покрыть кадровый голод за счет мигрантов. К тому же, для бизнеса существенно растут расходы: компании вынуждены платить пошлины, жилье и адаптацию сотрудников, а за нарушение миграционных правил им грозят большие штрафы или даже приостановка деятельности.

По оценкам Bloomberg Economics, в настоящее время экономике РФ не хватает около 1,5 миллиона работников. Чтобы перекрыть этот дефицит, представители российского бизнеса и науки предлагали вернуться к шестидневной рабочей неделе, а в Министерстве экономического развития РФ призвали более активно привлекать к труду пенсионеров, которых в стране более 40 миллионов.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика России оказалась в тупике из-за рекордной нехватки работников, а главными причинами кадрового голода стали масштабные потери в войне против Украины, массовая эмиграция и всеобщее старение населения.