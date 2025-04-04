Українське насіння олійних та буряків отримало доступ до ринку ЄС

Європейський парламент схвалив рішення про з надання в ЄС еквівалентності системі сертифікації та насінню олійних культур (соняшник, ріпак та соя) і насінню буряків, які виробляються в Україні. Це дозволяє використовувати українське насіння олійних культур та буряків на території Євросоюзу.

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Про це повідомила пресслужба Насіннєвої асоціації України.

Як повідомляється, даним рішенням Європарламент внесе зміни до Рішення Ради ЄС 2003/17/ЄС від 16 грудня 2002 р. щодо еквівалентності польових перевірок, проведених в третіх країнах щодо виробництва насіннєвих культур, та еквівалентності виробництва насіння в третіх країнах.

В асоціації нагадали, що з осені 2020 року еквівалентність ЄС вже поширюється на насіння зернових, сорго та кукурудзи з України. Тепер Європарламент розширив визнання еквівалентності українського насіння стандартам ЄС, додавши олійні культури (соняшник, ріпак, сою) та буряк. Це дозволить Україні експортувати більше видів насіння до ЄС.

Наразі щодо законодавчої ініціативи потрібно узгодити низку формальностей, після чого документ буде опубліковано в Офіційному віснику ЄС. Зміни наберуть чинності на двадцятий день після офіційної публікації.

"Ця законодавча ініціатива була спільною для Молдови та України. Вона стосується еквівалентності польового інспектування насіння олійних культур, цукрових буряків та сої, вироблених в Україні та Молдові, і також кормових трав (поки лише в Молдові, в Україні якраз працюємо, щоб додати і насіння кормових трав)", - зазначила виконавча директорка НАУ Сюзана Григоренко.

Нагадаємо, станом на кінець березня Україна експортувала 32,389 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку 2024/25 маркетингового року. Лише у березні було відвантажено 3,206 млн тонн.

За останні п’ять років експорт українського насіння сільськогосподарських культур збільшився більш ніж у шість разів, досягнувши 122 млн доларів США з початкових 20 млн доларів США. Прогнозується, що у 2025 році та надалі експорт продовжить зростати на 10-15% щорічно, а імпорт стабілізується на рівні 350-400 млн доларів США.