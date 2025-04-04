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Украинские семена масличных культур и свеклы получили доступ к рынку ЕС
Европейский парламент одобрил решение о предоставлении в ЕС эквивалентности системе сертификации и семенам масличных культур (подсолнечник, рапс и соя) и семенам свеклы, производимой в Украине. Это позволяет использовать украинские семена масличных культур и свеклы на территории Евросоюза.
Об этом сообщила пресс-служба Семенной ассоциации Украины.
Как сообщается, данным решением Европарламент внесет изменения в Решение Совета ЕС 2003/17/ЕС от 16 декабря 2002 г. по эквивалентности полевых проверок, проведенных в третьих странах по производству семенных культур, и эквивалентности производства семян в третьих странах.
В ассоциации напомнили, что с осени 2020 года эквивалентность ЕС уже распространяется на семена зерновых, сорго и кукурузы из Украины. Теперь Европарламент расширил признание эквивалентности украинских семян стандартам ЕС, добавив масличные культуры (подсолнечник, рапс, сою) и свеклу. Это позволит Украине экспортировать больше видов семян в ЕС.
По законодательной инициативе нужно согласовать ряд формальностей, после чего документ будет опубликован в Официальном вестнике ЕС. Изменения вступят в силу в двадцатый день после официальной публикации.
"Эта законодательная инициатива была общей для Молдовы и Украины. Она касается эквивалентности полевого инспектирования семян масличных культур, сахарной свеклы и сои, произведенных в Украине и Молдове, и также кормовых трав (пока только в Молдове, в Украине как раз работаем, чтобы добавить и семена кормовых трав)", - отметила исполнительный директор НАУ Сюзанна Григоренко.
Напомним, по состоянию на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн. тонн.
За последние пять лет экспорт украинских семян сельскохозяйственных культур увеличился более чем в шесть раз, достигнув 122 млн. долларов США с начальных 20 млн. долларов США. Прогнозируется, что в 2025 году и дальше экспорт продолжит расти на 10-15% ежегодно, а импорт стабилизируется на уровне 350-400 млн долларов США.