Доступ к рынкам ЕС: Госпродпотребслужба интегрировала еще шесть новых сертификатов в TRACES NT

Госпродслужба сделала очередной шаг в направлении цифровизации и упрощения экспортных процедур для украинского бизнеса. В европейскую систему TRACES NT встроено еще шесть новых форм сертификатов здоровья – критически важных документов, без которых продукция животного происхождения не может попасть на рынки ЕС.

Сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это решение имеет двойной эффект: оно не только поможет ускорить оформление ветеринарных документов, но и сделает контроль более прозрачным, что значительно усилит доверие европейских партнеров к качеству украинской продукции.

Какая продукция охвачена новыми сертификатами?

В перечень новых интегрированных форм вошли формы для различных видов продукции, в частности:

охотничьи трофеи и другие заготовки животного происхождения (кости, шкуры, рога и т.п.);

побочные продукты пчеловодства, используемые исключительно в данной сфере;

коллаген для потребления человеком (MODEL COL);

обработанные кожи и шкуры копытных;

проростки и семена для их производства (MODEL SPR);

пищевые продукты и корма из третьих стран, подлежащих контролю в соответствии с Регламентом ЕС 2020/1158.

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что работа над обновлением продолжается последовательно: "В системе TRACES NT уже интегрировано 32 формы сертификатов для разных видов продукции животного происхождения. Мы продолжаем адаптировать украинские процедуры к международным стандартам, чтобы обеспечить прозрачное и безопасное перемещение продукции и укреплять партнерство с ЕС".

Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу экспортеров с новыми цифровыми формами, Госпродпотребслужба подготовила понятные методические рекомендации по пользованию системой TRACES NT. Просмотреть их можно на официальном вебпортале ведомства.

Напомним, в сентябре для Украины открылся весь рынок для гороха и водных продуктов дикого лова, что создает новые возможности для развития аграрного и рыбного секторов.