- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Доступ к рынкам ЕС: Госпродпотребслужба интегрировала еще шесть новых сертификатов в TRACES NT
Госпродслужба сделала очередной шаг в направлении цифровизации и упрощения экспортных процедур для украинского бизнеса. В европейскую систему TRACES NT встроено еще шесть новых форм сертификатов здоровья – критически важных документов, без которых продукция животного происхождения не может попасть на рынки ЕС.
Сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Это решение имеет двойной эффект: оно не только поможет ускорить оформление ветеринарных документов, но и сделает контроль более прозрачным, что значительно усилит доверие европейских партнеров к качеству украинской продукции.
Какая продукция охвачена новыми сертификатами?
В перечень новых интегрированных форм вошли формы для различных видов продукции, в частности:
- охотничьи трофеи и другие заготовки животного происхождения (кости, шкуры, рога и т.п.);
- побочные продукты пчеловодства, используемые исключительно в данной сфере;
- коллаген для потребления человеком (MODEL COL);
- обработанные кожи и шкуры копытных;
- проростки и семена для их производства (MODEL SPR);
- пищевые продукты и корма из третьих стран, подлежащих контролю в соответствии с Регламентом ЕС 2020/1158.
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подчеркнул, что работа над обновлением продолжается последовательно: "В системе TRACES NT уже интегрировано 32 формы сертификатов для разных видов продукции животного происхождения. Мы продолжаем адаптировать украинские процедуры к международным стандартам, чтобы обеспечить прозрачное и безопасное перемещение продукции и укреплять партнерство с ЕС".
Для того чтобы обеспечить бесперебойную работу экспортеров с новыми цифровыми формами, Госпродпотребслужба подготовила понятные методические рекомендации по пользованию системой TRACES NT. Просмотреть их можно на официальном вебпортале ведомства.
Напомним, в сентябре для Украины открылся весь рынок для гороха и водных продуктов дикого лова, что создает новые возможности для развития аграрного и рыбного секторов.