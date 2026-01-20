Україна у топ-5 експортнерів екопродукції до ЄС: що постачають вітчизняні виробники

Український органічний сектор впевнено тримає курс на захід. Ключовим ринком збуту для наших аграріїв залишається Європейський Союз, який купує 93% всієї виробленої в Україні органічної продукції.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію заступника міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тараса Висоцького.

Сьогодні Україна — це не просто учасник ринку, а один з лідерів екологічного виробництва. Щорічний обсяг постачання української органічної продукції перевищує 170 000 тонн. Частка українських продуктів у загальному органічному імпорті Євросоюзу складає від 7% до 10%.

Хоча держава активно працює над розвитком внутрішнього споживання, експорт залишається головним драйвером галузі.

"Європейський Союз залишається нашим ключовим ринком. Україна стабільно входить до топ-постачальників органічної продукції до ЄС, і ми робимо все, щоб це лідерство зберегти", — наголосив Висоцький.

Що каже статистика?

Попри коливання, обсяги експорту демонструють здатність ринку до швидкого відновлення. У 2024 році Україна експортувала 204 тисячі тонн органіки, що значно більше за показник 2023 року (174 тис. тонн). Загальна вартість реалізованої продукції у світі за минулий рік склала 141 млн доларів.

За підсумками 2024 року, до країн євроблоку експортувались такі українські органічні товари:

соя — 63 500 тонн ($30,1 млн);

кукурудза — 61 700 тонн ($11,8 млн);

пшениця та спельта — 12 000 тонн ($18,2 млн);

соняшникова олія — 18 500 тонн ($13,9 млн);

заморожена чорниця — 9 000 тонн ($5,7 млн).

Підтримка виробників

Щоб зберегти лідерство, Україна оновлює правила гри. Аграрний комітет парламенту вже підтримав у другому читанні новий закон про органічне виробництво. Це забезпечить нашим експортерам безперебійний доступ до міжнародних ринків та зробить український бренд ще впізнаванішим.

"Разом ми робимо українську органічну продукцію ще більш конкурентною, впізнаваною та затребуваною у світі", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, торік агропромисловий комплекс забезпечив до 55% українського експорту, а загальна валютна виручка галузі перевищила 22 млрд доларів.