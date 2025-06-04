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Україна увійшла до трійки лідерів із постачання органічної продукції до ЄС

органічна продукція
Загальний обсяг експорту становив 203,9 тис. т / Depositphotos

Європейська Комісія оприлюднила щорічний звіт про імпорт органічної продукції, і за його даними Україна посіла 3 місце серед 123 країн за обсягами постачання органіки до Європейського Союзу у 2024 році.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення органу сертифікації органічного виробництва "Органік Стандарт"

Загальний обсяг експорту становив 203,9 тис. тонн, що на 17,4% більше, ніж у 2023 році.

Українські фермери відновлюють свої позиції на ринку ЄС після складного періоду війни, і попит на органічні зернові, олії, ягоди, фрукти та інші продукти з України продовжує зростати.

Фото 2 — Україна увійшла до трійки лідерів із постачання органічної продукції до ЄС

Згідно з наведеною інфографікою, українські виробники органічної продукції поставили в ЄС в 2023 році 173,72 тис. тонн, а в довоєнному 2021 році цей показник становив 189,24 тис. тонн.

В "Органік Стандарт " висловили упевненість, що органічні зернові, олії, ягоди, фрукти та інші продукти made in Ukraine знову затребувані в Європі.

Додамо, що у 2024 році Україна увійшла до трійки найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до ЄС, займаючи третє місце з обсягом експорту 13,1 млрд євро, що складає 6,7% від загального імпорту агропродукції до Євросоюзу.

Автор:
Тетяна Гойденко