Bolt планує запустити 25 тисяч роботаксі в Європі у партнерстві з Lucid

Естонська платформа замовлення поїздок Bolt уклала попередню угоду з американським виробником електромобілів Lucid про розгортання в Європі автопарку зі щонайменше 25 тисяч роботаксі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Для збиткової Lucid ця угода стала наступним важливим кроком після залучення 500 млн доларів інвестицій від Uber. Наразі сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, не розголошуючи загальної вартості контракту чи точних термінів початку замовлень.

На відміну від Uber, компанія Bolt не купуватиме частку в капіталі виробника, а фінансування виділятиметься поетапно. Генеральний директор Lucid Сільвіо Наполі зазначив, що перші партії автономних авто на базі платформи для бюджетних моделей планують вивести на дороги вже у 2028 році.

Порятунок виробника та боротьба за європейський ринок

Для Lucid партнерство є ключовим інструментом повернення до прибутковості на тлі впровадження програми скорочення витрат на 1,4 млрд доларів та необхідності завантажити потужності нового заводу в Саудівській Аравії.

Компанія втрачає сотні тисяч доларів на кожному проданому споживачам електромобілі, тому масові комерційні контракти мають стабілізувати її фінансове становище після нещодавніх чуток про можливе банкрутство.

Естонська платформа Bolt, яка працює в 50 країнах, розглядає цей договір як крок до реалізації масштабнішого плану — вивести на дороги 100 тисяч безпілотних автомобілів до 2035 року. Це дасть змогу сервісу на рівних конкурувати з більшими гравцями галузі, зокрема Uber та Waymo.

Угода стане найбільш амбітним проєктом такого типу для європейського континенту, де жорстке регулювання та дефіцит інвестицій тривалий час стримували розвиток автономного транспорту. За оцінками Boston Consulting Group, до 2035 року кількість роботаксі на європейських дорогах сягне приблизно 120 тисяч одиниць, тоді як зараз більшість операторів тестують машини виключно з водіями-випробувачами за кермом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Європі запрацювало перше комерційне роботаксі. Хорватія офіційно стала першою країною регіону, де запустили комерційну службу безпілотних таксі, запропонувавши клієнтам поїздки за фіксованим акційним тарифом.