Без керма і педалей: Tesla вивела на вулиці перші роботаксі Cybercab

Компанія Tesla заявила про початок надання поїздок у двомісному роботаксі Cybercab в окремих районах Остіна, штат Техас. Новий транспортний засіб повністю позбавлений керма та педалей.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

За словами генерального директора Ілона Маска, саме цей автомобіль є ключовим елементом перетворення компанії на домінуючу силу в галузі автономного транспорту.

Виробник представив футуристичні золотисті авто з дверима-метеликами на спеціальному заході, який привернув увагу шанувальників та інвесторів.

Представники компанії запевнили, що випробувати послугу зараз може кожен бажаючий.

Увага з боку регуляторів

Запуск автономного авто без контролю з боку людини викликав зацікавленість Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США. Представник агентства підтвердив, що регулятор уже оцінює ситуацію та перебуває на зв'язку з Tesla.

Водночас компанія оновила свій сайт, де підтвердила доступність поїздок у Техасі. Хоча точна дата введення плати поки не розголошується, керівництво планує застосовувати динамічне ціноутворення, обіцяючи пасажирам сервіс преміум-класу за ціною звичайного автобуса.

Майбутнє автопарку

Запуск Cybercab є частиною масштабного бачення Ілона Маска щодо створення глобальної мережі роботаксі. Очікується, що згодом власники таких авто зможуть здавати їх у загальний парк у вільний час.

Аналітики зазначають, що амбіції у сфері автопілотування є основою високої оцінки Tesla у 1,4 трильйона доларів. Серійне виробництво Cybercab стартувало у квітні, хоча компанія попереджає про повільні темпи випуску на початковому етапі.

Раніше компанія Tesla шукала співробітника для тестування технологій допомоги водієві на вулицях Нью-Йорка. Це може свідчити про плани автовиробника розширити свій сервіс роботаксі на найбільший мегаполіс США.

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.