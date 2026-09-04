Без руля и педалей: Tesla вывела на улицы первые роботакси Cybercab

Компания Tesla заявила о начале предоставления поездок в двухместном роботоксе Cybercab в отдельных районах Остина, штат Техас. Новое транспортное средство полностью лишено руля и педалей.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

По словам генерального директора Илона Маска, именно этот автомобиль является ключевым элементом превращения компании в доминирующую силу в области автономного транспорта.

Производитель представил футуристические золотистые авто с дверью-бабочками на специальном мероприятии, которое привлекло внимание поклонников и инвесторов.

Представители компании заверили, что опробовать услугу может каждый желающий.

Внимание со стороны регуляторов

Запуск автономного авто без контроля со стороны человека вызвал интерес Национальной администрации безопасности дорожного движения США. Представитель агентства подтвердил, что регулятор уже оценивает ситуацию и находится в связи с Tesla.

В то же время, компания обновила свой сайт, где подтвердила доступность поездок в Техасе. Хотя точная дата ввода платы пока не разглашается, руководство планирует применять динамическое ценообразование, обещая пассажирам сервис премиум-класса по цене обычного автобуса.

Будущее автопарка

Запуск Cybercab является частью масштабного видения Илона Маска по созданию глобальной сети роботакси. Ожидается, что впоследствии владельцы таких автомобилей смогут сдавать их в общий парк в свободное время.

Аналитики отмечают, что амбиции в сфере автопилотирования являются основой высокой оценки Tesla в 1,4 триллиона долларов. Серийное производство Cybercab стартовало в апреле, хотя компания предупреждает о медленных темпах выпуска на начальном этапе.

Ранее компания Tesla искала сотрудника для тестирования технологий помощи водителю на улицах Нью-Йорка. Это может свидетельствовать о планах автопроизводителя расширить свой сервис роботакси на крупнейший мегаполис США .

Напомним, публичные испытания роботокси Tesla в Остине, штат Техас, привели к многочисленным проблемам на дорогах. Пассажирами и экспертами были обнаружены как ошибки в управлении электромобилем, так и нарушение ПДД.