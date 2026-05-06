У Європі запрацювало перше комерційне роботаксі: у скільки обійдеться поїздка

Хорватія офіційно стала першою країною в Європі, де запустили комерційну службу безпілотних таксі, завдяки якій клієнти можуть забронювати поїздки за ціною значно дешевшою, ніж у звичайному таксі.

Стартап Verne розпочав роботу в столиці країни, місті Загреб, запропонувавши мешканцям та гостям міста футуристичний спосіб пересування.

Наразі автопарк сервісу складається з 10 сучасних електромобілів моделі Arcfox Alpha T5, які постачає китайський гігант BAIC Motor Corp.

Головною перевагою нового сервісу стала його безпрецедентна вартість, яка є суттєво нижчою за традиційні служби таксі. На початковому етапі Verne пропонує фіксований тариф у розмірі 1,99 євро за поїздку в межах зони обслуговування.

Територія покриття охоплює приблизно 35 квадратних миль, включаючи стратегічно важливий об’єкт — головний міжнародний аеропорт країни. Зараз забронювати поїздку можна через фірмовий застосунок компанії, проте вже за кілька місяців послуга стане доступною і на платформі Uber.

Попри високий рівень автономності, коли автомобіль самостійно здійснює складні маневри, обганяє транспорт та реагує на перешкоди, у салоні все ще присутній оператор безпеки.

Для тестування та вдосконалення системи розробники свідомо обрали складні умови Загреба. Стародавнє місто з його вузькими брукованими вулицями, яким понад 900 років, є ідеальним полігоном для збору унікальних даних.

Успішна робота в умовах щільної історичної забудови стане для Verne ключовим аргументом під час подальшої експансії на європейському ринку.

Конкуренція на ринку безпілотних авто

Підрозділ автономного водіння Zoox, що належить компанії Amazon, також розпочала комерційні поїздки для громадян у Лас-Вегасі. Це перше в США таксі без керма та водія, яке отримало дозвіл на перевезення пасажирів.

Крім того, компанія Tesla шукала співробітника для тестування технологій допомоги водієві на вулицях Нью-Йорка. Це може свідчити про плани автовиробника розширити свій сервіс роботаксі на найбільший мегаполіс США.

Нагадаємо, публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні, штат Техас, призвели до численних проблем на дорогах. Пасажирами та експертами були виявлені як помилки в управлінні електромобілем, так і порушення правил дорожнього руху.