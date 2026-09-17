Напруга на ринку зростає: вартість дизелю на АЗС впритул наблизилася до 100 гривень за літр

Попри очікування ринку, найбільші мережі АЗС поки втримали роздрібну ціну дизеля нижче 100 грн/л, хоча пальне вже наблизилося до цієї позначки. Водночас для корпоративних клієнтів знизили розмір знижок.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Дизель наблизився до 100 грн/л

Середня ціна дизельного пального в Україні 17 вересня зросла до 98,24 грн/л. Окремі мережі вже встановили ціну майже на рівні 100 грн/л, а гуртові пропозиції в деяких регіонах перевищили цю позначку. Через такі закупівлі мережам складно зберігати нинішні роздрібні ціни, особливо операторам із невеликими запасами.

Як зазначають аналітики, подолати позначку 100 грн/л на АЗС оператори могли ще на початку тижня. З урахуванням колишнього середнього спреду та високих гуртових цін розрахункова вартість дизеля вже перевищувала 102 грн/л.

Найскладніша ситуація склалася у мереж, які купують пальне на внутрішньому ринку. Частина компаній не підвищує ціни вище 100 грн/л, очікуючи рішень від великих мереж.

"Ми вже впритул наблизилися до 100 грн/л, але не хочемо бути першими, і очолили рейтинг мереж з найбільшим цінником на ДП... Поки витягуємо ситуацію за рахунок більш дешевших залишків, але їх стає дедалі менше", — розповіли в одній з регіональних мереж.

Що відбувається з гуртовими цінами

Фахівці вважають, що частина операторів очікує зміни ситуації на зовнішньому ринку. Європейські котирування дизеля дещо знизилися, але залишаються високими.

З урахуванням останніх котирувань вхідна ціна дизельного пального на півдні України становить 95,75–97,60 грн/л.

16 вересня спотові котирування дизельного пального становили $1 608/т. За день вони знизилися на $36/т, що відповідає 1,60 грн/л. Ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі 17 вересня о 14:45 торгувалися близько $1 499/т — на $39/т нижче за середній рівень попереднього дня.

Бензин і автогаз також продовжують дорожчати. Європейські котирування бензину піднялися до $1 377/т, а 16 вересня знизилися на $48/т (1,95 грн/л) до $1 329/т. Середня ціна бензину в Україні зросла на 1,07 грн/л до 88,32 грн/л, а автогаз подорожчав на 16 коп./л до 44,60 грн/л.

Які ціни встановили мережі

На дизельному пальному до позначки 99,90 грн/л дійшли ОККО, "Автотранс" після підвищення на 2 грн/л за день та UPG.

Neftek підняв ціну дизеля на 2 грн/л і встановив її на рівні 99,99 грн/л. Бензин у мережі коштує 90,99 грн/л, автогаз — 45,50 грн/л. На початку тижня дизель дорожче 99 грн/л продавали Green Wave, Chipo, KLO, Ovis і Parallel.

Загалом у сегменті вище середнього 17 вересня перебували 15 мереж проти 12 на початку тижня. Серед найнижчих цін на дизель:

Rodnik — 93,49 грн/л;

Brent Oil — 95,45 грн/л;

"БРСМ-Нафта" — 95,54 грн/л.

"Укрнафта" спочатку підняла ціну дизеля на 2 грн/л — до 96,60 грн/л, але протягом дня знизила її на 1 грн/л, до 95,90 грн/л. Бензин у мережі коштує 84,90 грн/л.

Станом на 17 вересня різниця між гуртовою та роздрібною ціною дизельного пального становить лише 6 коп./л. Для бензину цей показник дорівнює 1,16 грн/л, для автогазу — 51 коп./л.

"Напруга на ринку зростає і довго триматися не зможе... Попереду дуже напружений осінньо-зимовий період", — вважають аналітики.

раніше повідомлялося, що ціна дизельного пального в мережах АЗК України вже найближчим часом може перетнути позначку в 100 грн/л.