Microsoft призывает Трампа не блокировать китайские детали из-за угрозы срыва запуска дата-центров

Корпорация Microsoft вместе с другими представителями технологической отрасли оказывает давление на администрацию Дональда Трампа с требованием остановить подготовку запрета на импорт китайских оптических трансиверов. В компании предупреждают, что этот шаг может остановить развертывание дата-центров и нанести непоправимый ущерб лидерству США в гонке за развитие искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Федеральная комиссия по связи США работает над ограничением импорта новых моделей оптических трансиверов из КНР, обеспечивающих передачу данных волоконно-оптическими кабелями со скоростью света внутри дата-центров.

В Вашингтоне опасаются, что эти модули могут использоваться властями Китая для шпионажа, похищения данных, внедрения вредоносного ПО или срыва работы американских вычислительных мощностей.

Для связи серверов, маршрутизаторов и коммутаторов в больших дата-центрах требуются миллионы таких модулей. По данным аналитической платформы Cleanview, только Microsoft сейчас строит в США 35 дата-центров и планирует построить еще 134.

Угроза дефицита и позиция индустрии

Лоббистская группа Information Technology Industry Council (ITI), объединяющая технологические компании, еще в августе обратилась в FCC с призывом не вносить трансиверы в черный список.

Как отметил генеральный юрисконсульт ITI Джон Миллер, многие облачные компании уже закупили нужные для строительства ИИ-чипы, однако без оптических трансиверов они будут буквально простаивать без дела, пока не появятся компоненты для их соединения между собой.

По данным Counterpoint Research, на китайские компании, в том числе Eoptolink и Zhongji Innolight, приходится две трети мирового рынка оптических трансиверов. Американские производители Coherent и Lumentum обладают аналогичными технологиями, однако не обладают достаточными масштабами производства, чтобы заменить китайских поставщиков.

По информации источников и клиентской записки банка Morgan Stanley, администрация Трампа рассматривает возможность запретить только китайские оптические трансиверы с пропускной способностью 3,2 терабита в секунду. Массовое производство таких модулей ожидается не раньше 2028 года, а широкая установка – в 2029-м. Такой порог мог бы избежать обострения отношений и предоставить американским компаниям время для наращивания собственного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что США запретили импорт новых моделей китайских гуманоидных и четвероногих роботов, а также подключенных инверторов, которые используются в энергосетях и оборудовании дата-центров.