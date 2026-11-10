Закарпаття нарощує виробництво електроенергії з відновлюваних джерел: які потужності регіону

Загальна потужність генерації Закарпатської області становить майже 800 МВт, а протягом наступних шести місяців може зрости ще на 500–600 МВт. Уся електроенергія, яку виробляють вітроелектростанції (ВЕС) регіону, надходить до енергосистеми України.

Як пише Dilo, про це під час публічного інтерв’ю "Укрінформу" на форумі Re:Open Zakarpattia повідомив перший заступник начальника Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

За його словами, 16 вітростанцій, які працюють у Нижніх Воротах, виробили понад 73 842 кВт-год електроенергії. Увесь цей обсяг спрямовують до української енергосистеми.

"Усі 100% електроенергії, яку виробили закарпатські вітряки, ідуть в єдину енергосистему України і використовуються в енергосистемі Закарпатської області та України. Жоден кіловат електроенергії не був експортований в європейські країни", — заявив Іванчо.

Які потужності генерації має Закарпаття

Порівняно з 2022 роком виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в області зросло. У сонячні дні регіон може повністю покривати власні потреби та передавати надлишок електрики до загальноукраїнської мережі.

Наразі загальна потужність генерації Закарпаття становить майже 800 МВт. За прогнозом заступника ОВА, протягом наступних шести місяців вона може збільшитися ще на 500–600 МВт — до 1300–1400 МВт.

Водночас область не завжди може передавати надлишок електроенергії іншим регіонам. Через пошкодження магістральних мереж за межами Закарпаття диспетчери "Укренерго" іноді обмежують приймання електрики, оскільки її складно транспортувати.

Як акумулятори впливають на енергосистему

Ще одним напрямом розвитку енергетики в області є системи накопичення електроенергії. Бізнес встановлює акумулятори, щоб заряджати їх удень, коли через активну сонячну генерацію електрика коштує дешевше, і використовувати накопичену енергію у вечірні години.

"Нині надзвичайно вигідно для бізнесу встановлювати акумулятори, оскільки в обідній, сонячний, період електрика коштує дуже дешево, – це і знімає навантаження з мережі, і дає економічну рентабельність", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, на Закарпатті ВЕС в Нижньоворітській громаді виробила 50 млн кВт·год електроенергії з моменту запуску першої турбіни.