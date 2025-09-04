Будівництво ВЕС на Закарпатті: на зведення ще двох вітротурбін вдалося отримати майже $11 млн кредиту

Державний Ощадбанк надасть кредит на будівництво нового вітропарку на Закарпатті. Угоду підписано з ТОВ "Вітряний парк Нижні Ворота-7" для зведення двох турбін загальною потужністю 10,4 МВт у Мукачівському районі.

Про це пише Delo.ua з посиланням на реліз Ощадбанку.

Сума фінансування становить 10,9 млн доларів терміном на вісім років. Частина ризиків – 4 млн доларів – покривається програмою Європейського банку реконструкції та розвитку.

Особливість угоди в тому, що кредит надано новоствореній компанії без застави, яка ще не має результатів, окрім самого об’єкта інвестування. Як пояснили в Ощадбанку, рішення ґрунтується на позитивному досвіді співпраці та діловій репутації генпідрядника – компанії "Френдлі Вінд Технолоджі", єдиного українського виробника вітроустановок мультимегаватного класу. Саме її турбіни стануть основою нового вітропарку. Запуск в експлуатацію очікується восени цього року.

За таким механізмом на Закарпатті планується реалізувати вісім черг будівництва загальною потужністю понад 80 МВт. Генпідрядник відповідає за всі етапи – від проєктування та монтажу до подальшого сервісу обладнання. Крім того, за умовами угоди компанія відраховуватиме 3% доходу від генерації у бюджет громади, на території якої працюватимуть турбіни.

Нагадаємо, компанія "Френдлі Вінд Технолоджі" після початку повномасштабної війни була змушена релокувати свої виробничі потужності зі сходу країни на Закарпаття.

Торік Ощадбанк надав "Френдлі Вінд Технолоджі" кредит у розмірі 147 млн грн на закупівлю самохідного автокрану Liebherr LG 1750. Це лише другий подібний кран в Україні, здатний підіймати вантажі на рекордну висоту та відстань, що дозволяє виконувати монтаж вітротурбін.