Строительство ВЭС на Закарпатье: на строительство еще двух ветротурбин удалось получить почти $11 млн кредита

Государственный Ощадбанк предоставит кредит на строительство нового ветропарка на Закарпатье. Соглашение подписано с ООО "Вітряний парк Нижні Ворота-7" для строительства двух турбин общей мощностью 10,4 МВт в Мукачевском районе.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на релиз Ощадбанка.

Сумма финансирования составляет 10,9 млн долларов сроком на восемь лет. Часть рисков – 4 млн долл. – покрывается программой Европейского банка реконструкции и развития.

Особенность сделки в том, что кредит предоставлен новосозданной компании без залога, которая еще не имеет результатов, кроме самого объекта инвестирования. Как объяснили в Ощадбанке, решение основывается на положительном опыте сотрудничества и деловой репутации генподрядчика – компании "Френдли Винд Технолоджи", единственного украинского производителя ветроустановок мультимегаватного класса. Именно ее турбины станут основой нового ветропарка. Запуск в эксплуатацию ожидается осенью этого года.

По такому механизму на Закарпатье планируется реализовать восемь очередей строительства общей мощностью более 80 МВт. Генподрядчик отвечает за все этапы – от проектирования и монтажа до последующего обслуживания оборудования. Кроме того, по условиям соглашения компания будет отчислять 3% дохода от генерации в бюджет общества, на территории которого будут работать турбины.

Напомним, компания "Френдли Винд Технолоджи" после начала полномасштабной войны была вынуждена релокировать свои производственные мощности с востока страны на Закарпатье.

В прошлом году Ощадбанк предоставил "Френдли Винд Технолоджи" кредит в размере 147 млн грн на закупку самоходного автокрана Liebherr LG 1750. Это лишь второй подобный кран в Украине, способный поднимать грузы на рекордную высоту и расстояние, позволяющее производить монтаж ветротурбин.