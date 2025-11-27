ВЕС в Нижньоворітській громаді на Закарпатті виробила перші 50 млн кВт·год електроенергії

Вітрова електростанція (ВЕС), що розташована на Закарпатті в Нижньоворітській громаді та належить УК "Вітряні парки України", вже виробила 50 млн кВт·год електроенергії з моменту запуску першої турбіни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Цього обсягу достатньо, щоб забезпечити річне споживання понад 20 тисяч домівок.

Вітрова станція нарощує потужність: наразі працює 11 турбін, ще 5 перебувають на фінальному етапі монтажу. Після завершення будівництва ВЕС матиме встановлену потужність 80 МВт і зможе забезпечити електроенергією з вітру понад 50 тисяч домогосподарств.

"Для України — це значний вклад в енергосистему нашої країни, яка щодня страждає від російських атак. Для громад Закарпаття — додаткові надходження до місцевих бюджетів та робочі місця під час будівництва й експлуатації станції", — прокоментували у компані.

Нагадаємо, у тарвні повідомлялося, що данська компанія Vestas, один з найбільших у світі виробників вітрових турбін, готує до відправлення перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції — найбільшої ВЕС в Україні, яку будує компанія ДТЕК